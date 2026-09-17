Sesións de baños de bosque en Barro e Campo Lameiro

A Deputación de Pontevedra continúa esta fin de semana co programa provincial +Bosques, unha iniciativa que promove o contacto directo coa natureza a través dos chamados baños de bosque. As dúas novas saídas, que contan xa con todas as prazas esgotadas, permitirán a participación dun total de 60 persoas.
O sábado 19 de setembro, as actividades desenvolveranse na área natural do río Barosa, en Barro. As persoas participantes percorrerán dous treitos da contorna, incluída a zona próxima á coñecida fervenza e o conxunto de 17 muíños de auga.
O domingo 20 será a quenda do Campo Lameiro, onde os percorridos discorrerán pola contorna do río Maneses, caracterizada pola presenza de vexetación autóctona de ribeira, con salgueiros, carballos, loureiros e fentos, ademais de muíños.
As rutas combinan exercicios físicos e psicolóxicos destinados a estimular os sentidos e favorecer a conexión co medio natural. A edición de 2026 de +Bosques inclúe percorridos por sete espazos da provincia e rematará a vindeira fin de semana con novas actividades na contorna do río Lérez, en Pontevedra, e no mosteiro de Carboeiro, en Silleda.