Sesión desigual para a recría en Silleda e prezos récord para as vacas

A Central Agropecuaria de Galicia celebrou este martes a súa sesión semanal en Silleda marcada polos altos prezos do vacún maior e a grande afluenza de animais de recría, despois de que a semana pasada non houbera poxa nesta categoría por coincidir as entregas nos cebadoiros de destino coa Semana Santa.
A respecto da última sesión co mercado con recría, celebrada o pasado 24 de marzo, a maior presenza de animais deixouse notar cun comportamento desigual nas cotizacións, pois mentras os animais de raza frisoa subiron de prezo entre 20 e 40 euros, os de cruzamento industrial perderon entre 35 e 70 euros, sendo o descenso máis acusado nos machos de máis de 50 días.
No que respecta aos xatos pasteiros, houbo unha corrección á baixa nos cruzados, que perderon 25 euros con respecto á semana pasada, e unha forte caída nos de raza rubia galega, que perderon máis de 250 euros en animal nos machos e 80 nas femias, sempre falando de prezos medios.
Para os becerros carniceiros, tamén foi unha sesión desigual, pois mentres os xatos frisóns caeron fortemente (300 euros tanto os machos coma as femias), e os de cruzamento industrial tamen perderon valor (60 euros nos machos e 70 euros nas femias), os de raza rubia galega mantiveron os prezos, cunha lixeira revalorización de 20 euros nos machos e unha baixada e 45€ nas femias.
Por segunda semana consecutiva a Central Agropecuaria de Galicia rexistrou na sesión deste martes o maior prezo medio deste mercado na categoría de vacún maior, con 2.567,79€ (a semana pasada esta marca situárase nos 2.537,53€). A meirande parte das vacas foron cualificadas dentro da categoría Extra e pagáronse de media a case 2.680 euros, 55 euros máis que a semana pasada, mentres que a categoría Primeira acadou os 1.150 euros, 40 euros por baixo da semana anterior.
En canto ás mesas de prezos do resto de especies gandeiras, a sesión deste martes en Silleda transcorreu sen cambios nin no porcino, nin nos ovos, galiñas e coellos. O porcino cebado cotiza entre 1,29 e 1,64 euros quilo vivo, logo dunha lixeira recuperación nas últimas semanas. En canto aos bacoriños, páganse a 70 euros a unidade cando son de procedencia única e a 65 cando veñen de varias granxas de orixe.
