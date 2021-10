“Ser gandeiro é boa vida”

O val de Soča, nos Alpes eslovenos, acolle unha singular experiencia de éxito no cooperativismo leiteiro. Trátase da factoría de queixos e derivados lácteos Mlekarna Planika, ligada a unha cooperativa que agrupa a 120 pequenas granxas. Entre todas elas, entréganlle cada ano á planta arredor de 8.000 toneladas de leite, un volume limitado que dá unha idea do escaso tamaño da maioría das ganderías da zona, na liña xeral de Eslovenia, onde as ganderías teñen 7,5 vacas de media.

O éxito da cooperativa, máis que nos volumes, mídese no impacto que ten no seu entorno. Emprega a 40 persoas e posicionou no mercado os seus queixos e lácteos como produtos locais ligados á conservación da natureza e ó mantemento de granxas de pastoreo nos Alpes. A factoría recolle leite de máis dun cento de granxas, se ben, dada a pequena dimensión da maioría das ganderías socias, é habitual que os produtores compaxinen os labores do campo con outros traballos.

Mlekarna Planika foi unha das iniciativas visitadas recentemente por un grupo de gandeiros e técnicos galegos, que se desprazaron a Eslovenia para coñecer experiencias de pastoreo no marco do proxecto europeo PastorEA, no que participa en Galicia a EFA Fonteboa.

O manexo da maioría das ganderías ligadas á cooperativa eslovena caracterízase pola trashumancia estival do gando ás zonas altas da montaña, co fin de aproveitar os pastos que deixa a neve, en tanto os prados do val adícanse no verán á colleita de herba seca e á elaboración de silos para o inverno.

É un tipo de manexo tradicional que se remonta cando menos ó século XIX e que permanece, coa lóxica mellora de instalacións e condicións de vida na montaña, onde os gandeiros contan con cortes e salas de muxido conxuntas, así como con pequenas queixerías, xestionadas durante toda a tempada estival por elaboradores queixeiros.

“Cada gandeiro sobe á montaña a coidar e muxir os animais un determinado número de días, segundo as vacas que teña. Ese tempo na montaña cun sistema de turnos é unha oportunidade de vacacións na montaña para a súa familia, en especial para as persoas mozas. Ser gandeiro é boa vida” -defenden en Mlekarna Planika-. “Vívese na natureza, nunha zona con oportunidade de practicar distintos deportes, cunha alimentación de produtos que cultiva un mesmo, de calidade por tanto, e hoxe en día temos ademais boa conexión a internet”, explican.

A cooperativa creou o seu propio museo, no que a parte de transmitir a tradición queixeira e gandeira da zona, coida a imaxe da profesión. “Esforzámonos por valorarizar a vida dos gandeiros e a importancia da alimentación local. Temos moitas visitas de centros de ensino e sempre lles intentamos transmitir que ser gandeiro é unha boa vida”.

Outra das cuestións que enfatizan en Mlekarna Planika é o éxito da estratexia cooperativa. “Tódalas granxas do val apostaron por manter a cooperación. Non quixeron medrar en solitario, senón en conxunto, mesmo as máis grandes, que poderían ter emprendido proxectos individuais”, explican.

A cooperativa, que transforma o leite desde o 1957, posicionouse no mercado de produtos locais de calidade. Destaca polos seus queixos, unha liña que completa cunha variada produción de derivados lácteos, como manteiga, iogurt, leite fresco ou kefir.