Sen cambios nos prezos de Amio

As mesas de prezos de Amio, que se celebran coincidindo co mercado semanal de gando, acordaron manter sen cambios os prezos da anterior sesión. Repiten as cotizacións de Ternera Gallega e tamén as de gando de recría, vacún maior e becerros medianos de sacrificio.

A asistencia de gando ó mercado de hoxe foi de 1.757 reses, 11 máis que na feira anterior. Houbo 1.416 cabezas de vacún menor (90 máis), 148 de vacún mediano (35 máis) e 193 de vacún grande (66 máis).

Máis información

– Táboa de cotizacións de Amio (7-IV-2021).