Seminario para a mellora das técnicas de produción de pataca

A Consellería do Medio Rural organiza un curso de dous días enfocado á mellora das técnicas de produción de pataca, que se celebrará os vindeiros 18 e 19 deste mes. Entre os temas a tratar estarán as claves para facer as labores preparatorias do solo, plans de fertilización ou o uso de fitosanitarios; todo isto complementado con visitas a campo e co punto de vista de produtores internacionais. A maior parte do seminario realizarase na Casa da Cultura de Xinzo de Limia, e para asistir é necesario cubrir este formulario ou ben chamar aos teléfonos 616 764 805 (Adegal) ou 981 654 637 (Fundación Juana de Vega), a través dos cales se pode obter máis información.

Os obxectivos que se pretenden acadar con este seminario son, entre outros, reflexionar sobre as técnicas de cultivo na Bretaña francesa, propoñer liñas estratéxicas para a implementación de técnicas de cultivos que optimicen rendementos e favorezan a conservación dos solos, e establecer bases para reforzar os sistemas produtivos locais. Para isto, no desenvolvemento deste acto colaboran a Fundación Juana de Vega, a Asociación de Empresarios, Gandeiros e Agricultores da Limia (Adegal), o EFA Fonteboa e Bretagne Plants.

Este seminario pretende dar información sobre as diferentes fases do sistema de produción, almacenamento e comercialización. Deste xeito, as xornadas serán mañá e tarde, de 9.30h a 18.00h o mércores 18 de xaneiro, e de 10.00h a 19.00h durante o xoves 19.

O programa para ambos días é o seguinte:

Mércores 18 de xaneiro

9.30h. Presentación do seminario

10.00h. Criterios sobre o traballo do solo: Rotación de cultivos nas parcelas de pataca (cultivos de inverno e cultivos posteriores á pataca). Philippe Dolo, Técnico de Bretagne Plants

10.45h. Labores preparatorios do solo para o cultivo da pataca. Philippe Dolo, Técnico de Bretagne Plants

11.30h. Pausa-café

12.00h. Sistemas de plantación da pataca. Consellería do Medio Rural

13.00h. Mesa redonda: Experiencias do cultivo da pataca en Bretaña e na Limia

16.00h. Visita a parcelas de pataca (rotación de cultivos, analítica de solos…)

18.00h. Conclusión das visitas e síntese do tratado na xornada

Xoves 19 de xaneiro

10.00h. Plan de fertilización da pataca. Consellería do Medio Rural.

10.45h. Labores preparatorios do solo para o cultivo da pataca. Philippe Dolo, Técnico de Bretagne Plants

11.30h. Pausa-café

12.00h. O uso dos fitosanitarios (herbicidas, funxicidas e insecticidas) no cultivo da pataca. Consellería do Medio Rural

13.00h. Mesa redonda: Experiencias do cultivo da pataca en Bretaña e na Limia. Produtores da Bretaña e da Limia.

16.00h. Visita de estudo: Almacenamento e conservación da pataca

18.00h. Conclusión das visitas e síntese do tratado na xornada

19.00h. Clausura