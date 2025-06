Sementes LG cumpre 60 anos de confianza, innovación e compromiso co agricultor

En 2025, a marca de sementes LG conmemora 60 anos de confianza, innovación e colaboración cos agricultores. Nada da propia contorna agrícola e pensada para quen traballa a terra, LG foi fundada en 1965 por Limagrain, unha cooperativa xestionada por agricultores en Limagne Val d’Allier, Francia. Desde os seus inicios, a marca guiouse polos principios dos seus fundadores: escoitar ao agricultor, traballar ao seu lado e ofrecerlle solucións reais. Hoxe, LG é sinónimo de fiabilidade en 77 países, apoiando aos agricultores no seu camiño cara a unha agricultura máis intelixente, eficiente e sostible.

“A historia de LG é a historia dos agricultores”, di Regis Fournier, CEO de Limagrain Field Seeds. “Comezou con LG 11, unha variedade de millo que transformou os campos no norte de Europa ao longo das décadas. A marca converteuse nun símbolo mundial de progreso, pero a nosa misión segue sendo a mesma: servir e crecer xunto cos agricultores”.

Agricultores no corazón de todo o que facemos

A marca LG naceu cunha misión clara: apoiar aos agricultores. Cada semente e cada solución que ofrecemos está pensada cun profundo entendemento das súas necesidades. Isto forma parte da nosa esencia, está no noso ADN. Ao ser parte de Limagrain, unha cooperativa xestionada e propiedade de agricultores, o catálogo de marcas de LG reflicte a experiencia e o compromiso de quen vive a agricultura día a día.

As persoas son a alma da marca LG. Os equipos que desenvolven o catálogo de variedades están comprometidos con brindar solucións de calidade aos agricultores. Escoitan activamente, adáptanse ás súas necesidades e traballan cun propósito claro: xerar un impacto positivo no campo. Ao longo de seis décadas, esta relación próxima cos agricultores cimentou unha base de confianza e deu lugar a produtos verdadeiramente útiles. LG representa máis que unha marca: é a expresión dos valores do agricultor e a promesa de priorizalos.

Cultivos tan diversos como as necesidades do agricultor

Os agricultores non se limitan a un só cultivo, e o catálogo de LG reflicte esa mesma diversidade. Con catro cultivos principais a nivel mundial —millo, trigo, xirasol e colza—, a marca LG converteuse nun piar clave para a produtividade agrícola de millóns de produtores. Pero a agricultura non é uniforme. Por iso, LG tamén ofrece unha gama de cultivos tácticos, como cebada, soia, mainzo, arroz e legumes, adaptados ás condicións específicas de cada rexión e clima.

Xa sexa millo resistente á seca en África, trigo de alto rendemento en Europa ou arroz adaptado ás contornas asiáticas, LG proporciona solucións que chegan aos agricultores onde máis as necesitan. Esta combinación de coñecemento global e adaptación local converte a LG nun aliado de confianza, campaña tras campaña.

Innovar hoxe para cultivar o futuro

A innovación foi sempre un piar fundamental da marca LG. Cada unha das súas solucións reflicte o compromiso dos equipos de Limagrain Field Seeds por ofrecer aos agricultores ferramentas eficaces para afrontar os retos do presente. O seu propósito é claro: mellorar a eficiencia no campo mentres se protexe o chan para as xeracións vindeiras.

Grazas ao respaldo dun sólido equipo de investigación, a empresa destina unha parte significativa da súa facturación anual a I+D, asegurando que as súas sementes e tecnoloxías estean á altura das esixencias da agricultura moderna.

Con 61 centros de investigación distribuídos por todo o mundo, Limagrain Field Seeds desenvolve xenética de vangarda, tratamentos bioestimulantes como Starcover Active+ e solucións dixitais como Agrility. Todo iso cun obxectivo común: axudar aos agricultores para maximizar as súas colleitas e reducir a súa pegada ambiental. Para LG, a sustentabilidade non é unha tendencia, senón un compromiso real co futuro do planeta.

Unha homenaxe aos agricultores do mundo

O 60º aniversario da marca LG non é só unha mirada ao pasado, senón unha oportunidade para render homenaxe aos agricultores que foron clave na súa traxectoria. Desde Arxentina ata a India, as celebracións reunirán a produtores de distintas rexións para compartir as súas experiencias, descubrir innovacións tecnolóxicas e reforzar os lazos que unen ás comunidades agrícolas a nivel global.

“Creamos a marca LG para os agricultores, e cada fito que alcanzamos é grazas a eles”, dixo Regis Fournier. “Esta celebración pertence a todos os agricultores que confiaron en nós, creceron connosco e fixeron da marca LG unha parte da súa historia. Xuntos, miramos cara aos próximos 60 anos de innovación e colaboración agrícola”.

Acerca de LG:

Desde 1965, LG desenvolveu solucións innovadoras en múltiples cultivos para responder ás variadas necesidades do agricultor. Con presenza en 77 países e o respaldo da experiencia de Limagrain Field Seeds, a marca mantén o seu compromiso de apoiar aos produtores nunha agricultura máis intelixente, sostible e preparada para o futuro.