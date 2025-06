Sementares e Patatas Meléndez colaboran para recuperar a produción de pataca de semente en Galicia

O proxecto x Origen, impulsado por Patatas Meléndez —unha empresa con sede en Medina del Campo (Valladolid), que leva anos asentándose en Galicia—, quere “impulsar a excelencia, a innovación e a sustentabilidade no sector da pataca”. O obxectivo da iniciativa é estreitar lazos entre produtores e industria, fomentando a formación e profesionalización e aliñando os fins de ambos. En x Origen participan produtores considerados “de elite” das zonas pataqueiras de España, Portugal e Francia.

Sementares é unha empresa galega con sede social na Coruña e que dispón de instalacións en Brión e en Xinzo de Limia. Dende o 2021 colabora co Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) e co banco de xermoplasma dese organismo. Nestes catro anos conseguiron recuperar e modernizar o cultivo de todo tipo de hortalizas, verduras e cereais considerados tradicionais de Galicia.

A cebada da Limia, o millo negro de Oubiña ou a col couve de Ourense son algúns dos vexetais máis destacados que volveron levar á terra. Agora, o acordo con Meléndez para a subministración de semente de pataca permitirá sacar ao mercado variedades coas que a empresa valisoletana non estaba a traballar.

Unha das achegas de Sementares nesta colaboración é o seu laboratorio, que garante a sanidade, pureza e identidade varietal das súas sementes, e cun control total sobre a trazabilidade. Como eles din, queren poñer en valor o cultivo de variedades locais de maior rusticidade e máis adaptadas ao medio. Cómpre lembrar que Sementares é a única empresa galega de produtores e mantedores, e, polo tanto, conta coa máxima categoría como Viveiro Produtor de Sementes.

Meléndez conta con instalacións en Galicia coa capacidade de garantir o almacenamento nas mellores condicións das patacas para semente, así como o seu correcto envasado e unha canle de comercialización xa plenamente asentada.

En Meléndez levan anos apostando polo desenvolvemento das economías locais e polas producións sustentables e respectuosas co medio ambiente. Por iso, optaron por variedades locais de alta rusticidade e adaptabilidade. Son cultivos menos dependentes de achegas agroquímicas. E é que, como defenden en Sementares, “a conservación da diversidade xenética vexetal é fundamental tamén para afrontar os riscos do cambio climático, algo clave para garantir a seguridade alimentaria.”

Recuperar os aromas e sabores presentes nas variedades antigas e participar en proxectos de conservación, selección e mellora das mesmas, sen condicionar os seus atributos e calidades organolépticas, son outros obxectivos de Sementares.

Pola súa banda, dende Patatas Meléndez sinalan que o proxecto x Origen nace do compromiso cos profesionais do campo e co seu produto, sabendo que a mellor pataca faise no campo. Así, facilitarán formación e asesoramento ao longo de todo o ciclo de cultivo e intercambio de experiencias a través de distintas accións durante o ano.