Seis candidaturas concorren ó censo de produtores da IXP Ternera Gallega

O vindeiro 19 de febreiro, domingo de Entroido, celébranse eleccións aos distintos Consellos Reguladores galegos, entre eles o da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega. Estes comicios, no caso da IXP galega da carne de vacún preséntanse reñidos, con até 6 candidaturas concorrendo ao censo de produtores.

Ademais das catro listas dos sindicatos agrarios (Unións Agrarias, Sindicato Labrego, Fruga e Asaga) e da lista das cooperativas, como novidade nesta ocasión preséntase a asociación Gandeiros Galegos da Suprema.

A Xunta puxo as eleccións o domingo de Entroido, o que podería restar participación aos comicios. Están chamados ás urnas 7.608 gandeiros

Non había votacións desde o ano 2003

O domingo 19 poderase votar desde as 10 da mañán ás 5 da tarde en 12 mesas electorais repartidas por toda Galicia, situadas nas oficinas agrarias comarcais das Pontes, Teixeiro-Curtis, Santa Comba, Mondoñedo, Vilalba, A Fonsagrada, Becerreá, Sarria, A Gudiña, Maceda, e Lalín; e en Lugo no edificio administrativo da Xunta.

Nos últimos 20 anos non houbo eleccións porque se pactaba previamente o nome dos representantes

O presidente da IXP escóllese finalmente entre todos os vocais electos, os 8 dos produtores, os 8 das industrias e os 2 cos que conta a Administración. O actual presidente, Jesús González, leva 23 anos representando ao sector da carne galega á fronte do Consello Regulador, tras coller no ano 2000 o testigo de Maximino Viaño, presidente fundador de Ternera Gallega.

Os comicios preséntanse competidos, pois tanto as cooperativas como as organizacións agrarias e a Asociación Gandeiros Galegos de Suprema contan con importantes respaldos entre as explotacións de Ternera Gallega.

Desde as cooperativas, destacan o seu traballo na defensa dos intereses das granxas, “con transparencia nas operacións, confianza, fidelidade no sistema, e unha profesionalidade fóra de dúbidas. Estes mesmos valores son fundamentais para o desenvolvemento e progreso dunha marca pública como a IXP Ternera Gallega”, subliñan.

A candidatura das cooperativas avoga por definir propostas integradoras para valorizar os animais, co apoio do conxunto da cadea da carne. “Afastámonos da confrontación política e sindical. Prestixiar Ternera Gallega nos mercados lógrase sen crispación social e sen falar mal dela”, defenden.

Propostas da Asociación Gandeiros Galegos de Suprema

Unha das candidaturas máis novidosas é a da Asociación Gandeiros Galegos de Suprema, que non existía na anterior renovación nos consellos reguladores. “Nós animamos á xente a que vaia votar, é importantísimo que haxa participación porque está en xogo o futuro de moitas explotacións”, explica Santiago Rego, que encabeza a lista dos produtores de Suprema. A asociación reúne a produtores de distintos puntos de Galicia, pero con maior presenza na provincia de Lugo, onde se asentan a maioría dos gandeiros da IXP Ternera Gallega Suprema.

Charlas informativas durante esta semana

Integran a candidatura da Asociación Gandeiros Galegos da Suprema o seu presidente, Santiago Rego, acompañado de gandeiros de distintos concellos da provincia de Lugo: Francisco Rivas, de Láncara; Christian Fontal, das Nogais; Tania Rancaño, da Fonsagrada; Juan Ramón Varela, de Friol; Gandería Carbón SC, de Monterroso; Javier Castro, de Sarria e Alfonso Blanco, do Valadouro.

Para dar a coñecer o seu programa, celebrarán unha serie de xuntanzas informativas durante toda esta semana: hoxe martes ás 21:30 no Centro Sociocultural de Friol, mañá mércores á mesma hora na Casa da Cultura de Becerreá, o xoves no complexo O Piñeiral da Fonsagrada e o venres 10 no Centro Sociocultural Manuel Lourenzo do Valadouro.

Maior engraxamento das canais

Entre as súas propostas para levar a cabo desde o Consello Regulador está un maior control en matadoiros sobre as pesadas e rendementos dos animais; melloras na etiquetaxe, na clasificación da carne nos puntos de venda e na visibilidade no mercado do selo Ternera Gallega Suprema e un retorno cara as explotacións do valor engadido xerado pola marca.

Tamén garantir un “uso adecuado” da imaxe das explotacións de Suprema nas campañas publicitarias; unha redución do prezo cobrado pola marcaxe dos animais; unha ampliación da IXP cara a outras razas e cruzamentos con aptitude cárnica e un acabado óptimo das canais, cun maior grado de engraxamento, aínda que cada gandeiro decidiría como logralo, ben cebando no prado ou acortellando os becerros.