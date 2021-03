Seipasa, a tecnoloxía que parte da natureza para innovar na agricultura

O coñecemento necesita ser desafiado continuamente porque, do contrario, esvaécese. A idea, formulada por Peter Drucker, unha das mentes máis brillantes da filosofía empresarial no S.XX, respírase en cada un dos recunchos de Seipasa. A compañía española, especializada no desenvolvemento, formulación e comercialización de bioinsecticidas, biofunxicidas e bioestimulantes vén de consolidar o seu modelo de tecnoloxía natural aplicada á agricultura cun importante recoñecemento do Ministerio de Ciencia e Innovación.

“O Premio Nacional de Innovación recoñece a nosa capacidade para crear e desenvolver un modelo altamente innovador que, a partir da tecnoloxía natural, achega unha elevadísima eficacia e seguridade na mellora da saúde dos cultivos e na súa protección contra pragas e enfermidades. É a confirmación de que, hai 22 anos cando naceu Seipasa, eliximos o camiño correcto. Para Seipasa, innovar significa avanzar e, no noso caso, sempre o fixemos co obxectivo de desenvolver solucións alternativas e eficaces para a agricultura”, asegura Pedro Peleato, CEO da compañía.

Peleato dirixe unha sólida organización con presenza internacional en máis de 25 países a través de 5 unidades de negocio repartidas por todo o mundo. España concentra un dos grandes activos da compañía, xa que aquí atópanse a planta de produción, o laboratorio e departamento de I+D+i, o centro experimental e as oficinas centrais da organización.

Seipasa en Galicia “Seipasa desenvolve, formula e pon no mercado solucións de alto valor engadido para o cultivo de froitas, hortalizas e cereais sen residuos. Os agricultores galegos poden atopar no noso portfolio un conxunto de produtos de marcada eficacia, confianza e solidez”, apunta Raúl Lozano, delegado comercial da compañía na zona noroeste. “Contamos cun biofunxicida que ten acción preventiva e curativa no mildiu e no oídio do viñedo” “O ano pasado foi especialmente complexo en canto á presenza e incidencia de mildiu nas explotacións vitivinícolas galegas. Se falamos deste cultivo, que ademais é de importancia estratéxica nesta rexión, no catálogo de Seipasa atopamos solucións como Septum, un biofunxicida de acción preventiva e curativa para o control de mildiu e oídio da vide, ou Radisei, un bioestimulante desenvolvido a partir dunha cepa exclusiva de “Bacillus subtilis” para impulsar o desenvolvemento radicular”, engade Lozano.

Rexistros fitosanitarios

Seipasa dispón na actualidade de 45 rexistros fitosanitarios en 14 países. O rexistro fitosanitario é unha garantía de calidade, un sinal que indica que o produto reúne as condicións para actuar contra unha determinada praga ou enfermidade nun escenario concreto. E Seipasa cimenta o seu proxecto de expansión internacional a partir dos novos rexistros fitosanitarios.

“O noso crecemento global susténtase nos rexistros porque cando chegamos a un novo mercado facémolo coa garantía de calidade que nos achega o rexistro e sobre a base de toda a experiencia previa que iso leva consigo”, asegura José Ramón Fernández, director do departamento de rexistros da compañía.

“Para Seipasa, a consecución dun novo rexistro fitosanitario é un fito -engade José Ramón Fernández-. Estamos a falar de procesos que implican anos de traballo e que comprometen investimentos económicos moi significativos”.

Pero, que atopamos detrás de todo ese catálogo global de rexistros?. Seipasa camiña cara ao seu 25 aniversario sostida polo sólido modelo de tecnoloxía natural implantado desde os seus inicios. “O rexistro fitosanitario é parte do traballo que sacamos á superficie. Detrás existe un proceso de longo percorrido que, no seu primeiro chanzo, descansa no proceso de formulación dos nosos produtos”, afirma Francisco Espinosa, director de I+D+i da compañía.

“Para Seipasa, tecnoloxía natural significa ofrecer solucións eficaces para a agricultura a partir da innovación e a investigación, aplicadas a principios de orixe botánica e microbiolóxico. Falamos de sustancias activas que están na natureza e sobre as que Seipasa aplica a súa vantaxe competitiva, que é o coñecemento e a experiencia. Un coñecemento que nos permite identificar e seleccionar as sustancias máis eficientes e aplicar a tecnoloxía para obter o mellor dese principio activo. É dicir, partimos da materia prima que nos proporciona a natureza, pero facémolo coa tecnoloxía máis avanzada do S.XXI”, apunta Espiñenta.

Esa tecnoloxía natural da que fala Espiñenta é a que permite incrementar a eficacia dos formulados e conseguir o máximo rendemento en campo. O outro alicerce deste concepto clave para a compañía é o que apunta á sustentabilidade e ao deseño de solucións racionais e respectuosas co medio ambiente.

Agricultura do coñecemento

“A agricultura evoluciona cara a un novo concepto de xestión integrada de pragas e enfermidades. A tecnoloxía dixital, a través do uso de drons ou a análise de datos, xa está a facilitar o traballo de toma de decisións dos técnicos e produtores. No caso de Seipasa, somos abanderados doutro tipo de tecnoloxía para a agricultura, que é aquela que nos permite pór no mercado solucións capaces de actuar contra pragas e enfermidades de forma eficaz, mantendo o equilibrio dos ecosistemas produtivos. Este é o outro compoñente da tecnoloxía natural que impulsa Seipasa”, conclúe Juan Manuel López, director de marketing da firma.

Sobre esta base, Seipasa impulsa a agricultura do coñecemento que, tal como indica o director comercial da compañía, José Ángel Talavera, “esixe non só coñecer as ferramentas dispoñibles, senón tamén saber como utilizalas. Seipasa -engade Talavera- está orientada ao deseño desas ferramentas que nos conectan plenamente cun modelo de agricultura sustentable e eficiente.”

De cara ao futuro máis inmediato, Seipasa anuncia novos investimentos para culminar os procesos de obtención dos novos rexistros fitosanitarios que están en marcha en diferentes países e, ao mesmo tempo, seguir desenvolvendo novos produtos para pór novas alternativas en mans dos agricultores.