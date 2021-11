Seipasa presenta a nova liña BioActive e dá un paso máis na nutrición de alto valor engadido para os cultivos

Seipasa, a empresa española especializada no desenvolvemento e formulación de bioinsecticidas, biofunxicidas e bioestimulantes para a agricultura, acaba de lanzar a nova liña BioActive, un conxunto de nutricionais de alto valor engadido para cubrir todas as necesidades dos cultivos en cada unha das fases do seu desenvolvemento.

BioActive, que inicialmente se comercializará no mercado España, nace como unha liña premium de alta calidade, orientada á nutrición eficiente e completa de cultivos froiteiros, hortícolas, extensivos e ornamentais. Está composta por tres referencias formuladas e desenvolvidas baixo o modelo de Tecnoloxía Natural de Seipasa e autorizadas para agricultura ecolóxica baixo a normativa UNE 142500.

Juan Manuel López, director de mercadotecnia de Seipasa, asegurou que o obxectivo da nova liña BioActive é achegar un punto de valor diferencial no manexo da nutrición agrícola. “En BioActive partimos do concepto premium para aplicalo á agricultura. Falamos dunha liña de produtos de alto valor engadido, dirixida a aqueles produtores que desexan colocar os seus cultivos nun nivel superior de excelencia e calidade”, explica.

Baixo o modelo de Tecnoloxía Natural de Seipasa

Francisco Espinosa, director de I+D+i de Seipasa, destacou o esforzo da compañía no desenvolvemento dunha nova liña que, ademais do elevado compoñente innovador, alíñase cos estándares de calidade da nova normativa UNE para o seu uso en agricultura ecolóxica. “A liña BioActive parte do noso modelo de Tecnoloxía Natural no desenvolvemento de produtos. Aplicamos toda a nosa experiencia na formulación de produtos e todo o noso coñecemento na selección máis exhaustiva das sustancias activas. Grazas á formulación Flow en forma micronizada, a tecnoloxía BioActive permite que a disolución sexa óptima e que a absorción de nutrientes por parte da planta sexa máxima. O resultado é un produto altamente eficaz, cun manexo fácil e seguro para o aplicador”, afirma Espinosa.

Riguer Flow, Filer Flow e Roker Flow

A liña BioActive está formada por tres referencias: Riguer Flow, Filer Flow e Roker Flow. A referencia Riguer Flow é un ecualizador da rizosfera desenvolvido para mellorar a estrutura do solo. A súa acción contribúe a reducir o estrés hídrico e salino. Filer Flow é unha solución deseñada para mellorar o proceso de engorde de froitos e asegurar a máxima calidade final de colleita. Pola súa banda, Roker Flow é unha formulación a base de compostos bioactivos que favorece o crecemento ordenado dos tecidos vexetais e optimiza a fotosíntesis.