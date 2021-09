Seipasa presenta en España o novo biofunxicida Seitylis

Imaxe do novo biofunxicida Seitylis

A empresa española especializada no desenvolvemento e formulación de bioinsecticidas, biofungicidas e bioestimulantes para a agricultura, Seipasa, vén de anunciar o lanzamento de Seitylis, un novo funxicida biolóxico de orixe natural formulado cunha cepa de Bacillus subtilis de última xeración e alta eficacia.

Segundo a información facilitada pola compañía a Campo Galego, Seitylis actúa de forma preventiva e curativa para o control dun amplo espectro de enfermidades como oídio, mildiu e moteado. Para Francisco Espinosa, director de I+D+i de Seipasa, esete novo funxicida consolida o amplo coñecemento desenvolvido pola compañía no uso de microorganismos como inimigos naturais das pragas e enfermidades.

“Con Seitylis damos un paso máis en todo o traballo de investigación desenvolvido ao redor da bacteria Bacillus subtilis ao longo dos últimos anos. Fomos pioneiros á hora de aplicar esta liña de coñecemento á agricultura, que xa trasladamos ao mercado internacional a través de solucións rexistradas en diferentes países e continentes, no caso do premiado biofungicida Fungisei, ou do bioestimulante radicular Radisei, rexistrado en España”, explica Espinosa.

“Con Seitylis pomos en valor toda a innovación no uso de microorganismos aplicados á agricultura e achegámola ás mans dos agricultores a través dunha solución segura e da máxima eficacia e confianza”, engadiu o director de I+D+i da compañía.

Efecto antagonista e activador de defensas

Seitylis proporciona un efecto antagonista que despraza os organismos patóxenos do seu nicho e impide que se desenvolvan. Actúa formando unha barreira biolóxica de protección que se instala na cuberta vexetal e activa o sistema de defensa integral da planta. Seitylis presenta, a curto prazo, moita seguridade e é apto para o seu uso en agricultura ecolóxica.