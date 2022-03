Seipasa inicia a campaña de viña na feira Agrovid

A compañía, que acudiu a esta cita xunto co distribuidor Agrosenara, presentou as súas novidades para a tempada de viña que está a comezar

Seipasa, empresa española especializada no desenvolvemento, formulación e fabricación de bioinsecticidas, biofunxicidas, bioestimulantes e fertilizantes, concluíu a súa participación na segunda edición de Agrovid, a feira para o cultivo da viña que se celebrou entre o 22 e o 24 de marzo en Valladolid. A compañía acudiu a esta cita con Agrosenara, socio especializado na distribución e asesoramento de tratamentos agrícolas de base tecnolóxica.

Seipasa presentou o seu novo catálogo para viña, desenvolvido baixo o modelo de Tecnoloxía Natural. Nel figura o bioinsecticida Pirecris, cuxa recente ampliación de etiqueta para o control de cicadélidos en vide convérteo nunha potente ferramenta de choque para a campaña que recentemente arrincou.

Raúl Lozano, delegado de Seipasa na zona noroeste, destacou os altísimos índices de eficacia deste bioinsecticida no control de pragas. “Pirecris é unha nova solución que acabamos de incorporar ao noso catálogo de viña a partir da ampliación do rexistro fitosanitario. Trátase dun produto que proporciona unha rápida diminución das poboacións, que non deixa residuos na uva e que se pode aplicar en momentos moi próximos á recolección. Está certificado para agricultura ecolóxica baixo selo UNE, algo que o converte nunha ferramenta cada vez máis utilizada nas adegas con esta liña de produción”, asegurou Lozano.

Septum: acción preventiva e curativa fronte a mildiu e oídio

O delegado de Seipasa na zona noroeste tamén se detivo noutras referencias da compañía, como Septum: “A primavera arrincou con moita choiva. Se continua o ambiente húmido e as temperaturas se suavizan temos moitas papeletas para que esta sexa unha campaña propicia para os ataques de mildiu, tal como sucedeu no 2020″.

Raúl Lozano referiuse a Septum como ferramenta moi consolidada no catálogo da compañía para o control de mildiu e oídio da vide: “Septum é unha solución natural de acción funxicida que personifica moi ben o noso modelo de Tecnoloxía Natural. Coñecémolo todo acerca de Septum grazas a un proxecto de investigación co CBGP da Universidade Politécnica de Madrid, que nos permitiu trazar un extenso mapa da súa composición molecular e de todos os activos naturais que compoñen o produto e, así, profundar na súa acción de defensa e control fronte a patóxenos”.

Pola súa banda, Vanessa Garrido, responsable de marketing de Seipasa, mostrou a súa satisfacción polo resultado da feira e a participación conxunta con Agrosenara.

“Agrovid axudounos a dar o pistoletazo de saída á campaña de viña dunha forma moi potente. Vir aquí xunto a todo o equipo de Agrosenara permitiunos consolidar todos os proxectos e valores que temos en común, e que non son outros que a innovación aplicada ao cultivo de vide a partir de solucións naturais e altamente tecnificadas“, asegurou Garrido.

O estand de Seipasa tamén contou coa presenza de distribuidores como Cecoga, Protección Verde ou Agro Maquieira, que se achegaron a participar da actividade da feira.

Agrovid, coa participación de máis de 160 empresas nesta edición, tamén reservou un espazo para a innovación a través do foro Agrotecnológica, coa presenza de mesas redondas e relatorios de carácter técnico.