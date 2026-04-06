Seguro de millo forraxeiro, unha garantía para as granxas

Repasamos con Ucoga, correduría de seguros líder en Galicia, as pólizas para millo: coberturas, custos e prazos

Ucoga Seguros
Seguro de millo forraxeiro, unha garantía para as granxas

O millo forraxeiro, clave na alimentación do gando, xoga un papel fundamental nas explotacións lácteas galegas, pero o seu cultivo está suxeito a unha serie de riscos que poden poñer contra as cordas a rendibilidade das granxas.

Dende Ucoga Seguros, a correduría de seguros galega líder no sector agroalimentario, analizan cal é o mellor xeito de protexer os cultivos a través do seguro para o millo forraxeiro.

Riscos
Galicia ten un clima favorable para o millo forraxeiro, aínda que a zona con influencia máis mediterránea, coma o sur de Lugo ou o Deza, pode xerar problemas para o cultivo en veráns secos. Do mesmo xeito, tamén os ventos e as choivas extremas e inundacións poden ser un problema noutras comarcas, xeralmente máis atlánticas, como sucedeu na campaña 2024.

Ás incidencias meteorolóxicas hai que sumarlles as ameazas de pragas e enfermidades. E un último factor moi presente en toda Galicia é o xabarín, que acostuma a causar sinistros, de maior ou menor dimensión, na práctica totalidade das comarcas gandeiras.

A xestión de riscos preséntase, por tanto, como clave para garantir o éxito económico do cultivo.

Data de contratación e coberturas
Atopámonos en plena campaña de contratación do seguro para o millo forraxeiro. A data límite para a firma desta póliza é o 30/04/2026. Isto permite aos agricultores asegurar os seus cultivos desde o principio e garantir unha cobertura adecuada durante todo o ciclo de crecemento.

A través do seguro para cultivos forraxeiros pódense asegurar as explotacións de millo forraxeiro, alfalfa forraxeira, veza forraxeira e outros cultivos forraxeiros. Tamén entran nesta categoría de seguro as sementes forraxeiras e as producións de palla dos cultivos de cereais de inverno e dos pastos.

Esta póliza cobre os danos que poida sufrir a produción de millo por un custo asumible para o propietario da explotación. Asegurar unha hectárea de millo pode oscilar entre 18 e 21 euros, e garante a cobertura desde o momento da sementeira, cunha carencia de 6 días, finalizando no momento da recolección.

Módulos
A través de tres módulos, con distintas coberturas, este seguro cobre os riscos non controlables polo agricultor. As principais causas de sinistralidade nos cultivos son debidas aos axentes meteorolóxicos como o pedrisco, a choiva torrencial ou choiva persistente, inundacións, ventos tempestuosos e incendio. Estes danos poden ser devastadores e poden afectar tanto á calidade como á cantidade da produción. Todos eles quedan cubertos con esta póliza.

Podes consultar con Ucoga as coberturas que máis che interesan, co fin de seleccionar o módulo adecuado para a túa póliza.

Este seguro é moi demandado na comunidade galega xa que, alén de protexer o cultivo e ao agricultor fronte aos danos provocados polas inclemencias do tempo, tamén cobre os danos provocados pola fauna silvestre, como o xabarín.

Outro aspecto para ter en conta é a cobertura por non nascencia para o millo forraxeiro. Unha cobertura específica que protexe ós agricultores no caso de que as sementes sementadas non xerminen adecuadamente ou non dean lugar a plantas sas e produtivas.

Así, esta póliza ofrece unha compensación financeira para os agricultores que experimentan perdas debido ao fallo na xerminación das sementes ou a problemas relacionados co establecemento dos cultivos.

Incentivos e Apoio para a Adquisición de Seguros Agrícolas
Para colaborar no investimento dos profesionais do sector primario, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación ofrece subvencións a través de ENESA (Entidade Estatal de Seguros Agrarios).

Consulta con Ucoga Seguros a subvención que che corresponde en función das características da túa explotación. Ademais, informarante sobre as subvencións que poida conceder a túa comunidade autónoma.

Contacto Ucoga

  • Tel. 981 935 021

