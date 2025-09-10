Segunda edición do Rede Coworking Fest, de promoción do emprendemento rural na Coruña

A Deputación da Coruña impulsa a segunda edición do Rede Coworking Fest 2025, unha iniciativa pioneira en Galicia que aposta polo emprendemento e a innovación no rural. O evento desenvolverase entre o 15 e o 21 de setembro e contará cunha programación de preto de 100 horas de actividades gratuítas, abertas ao público e repartidas polos once espazos da Rede Provincial de Coworking.
A deputada responsable de Emprego e Industria, Rosa Ana García, subliñou que o obxectivo da cita é “fomentar o emprendemento local, dar a coñecer o que a Rede de Coworking da Deputación ofrece aos emprendedores e emprendedoras da provincia en cada un dos seus 11 centros, fomentar as sinerxías e redes de contacto que permitan crecer ás empresas e apoiar aos sectores clave na provincia”.
Un ecosistema en expansión
A Rede Provincial de Coworking naceu en 2019 no Pazo de Arenaza, en Oleiros, dentro do Plan de Emprego Local. Desde entón, medrou ata contar con once espazos entre coworkings, viveiros de empresas e centros especializados en transformación agroalimentaria.
Cada instalación céntrase nos sectores estratéxicos da súa área, a maioría situadas en contornas rurais, e ofrecen servizos de apoio ao emprendemento a nivel supramunicipal. Máis de 260 persoas emprendedoras xa puxeron en marcha os seus proxectos baixo a titorización da Deputación, nun modelo único no Estado.
Programación diversa e especializada
O Rede Coworking Fest 2025 inclúe actividades que van desde xornadas de portas abertas ata formacións técnicas, obradoiros, asesoramento individualizado, encontros empresariais e mesmo unha feira labrega.
Entre os contidos destacan cursos sobre seguridade informática, adaptación ao sistema VERIFACTU, viabilidade empresarial ou economía social. Haberá tamén un encontro de benestar en formato híbrido e a “Travesía do Empoderamento” con perspectiva de xénero.
Tamén haberá gravacións en directo do podcast En Beta Permanente, visitas a hortas e centros agroalimentarios, así como unha xornada dedicada a proxectos enerxéticos con visita á división de Enerxías Renovables de Navantia.
As actividades repartiránse polos once espazos que conforman a rede: o Pazo de Arenaza (Oleiros), LAB-Barbanza (Boiro), Transformando (Brión), Espazo A Proa (Ames), A Fusquenlla (Moeche), o coworking de A Capela, A Estación (Vedra), Green Coworking (As Pontes), o coworking de A Pobra, o Dixital CCompostela (Santiago) e a Casa do Pescador (Miño).
Cada un organizará propostas adaptadas ás súas especializacións, poñendo en valor que o emprendemento rural pode ser innovador e competitivo, con vantaxes ligadas á proximidade, a comunidade e a calidade de vida.
Impacto e consolidación
A primeira edición, celebrada en setembro de 2024, reuniu 28 eventos e máis de 100 horas de actividades, consolidando un modelo de emprendemento territorial que agora se amplía.
O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou que a Rede de Coworking “un motor do emprego na provincia, e moi especialmente no ámbito rural, onde contribúe a fixar poboación e a crear postos de traballo e novas oportunidades laborais e empresariais nos municipios máis pequenos da provincia”.
Todas as actividades do Rede Coworking Fest 2025 son gratuítas e abertas ao público. As persoas interesadas poden consultar a programación completa e inscribirse a través da web oficial.