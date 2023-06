Segue a recuperación do prezo do leite en po e da manteiga na Unión Europea

O prezo do leite en po e da manteiga segue a súa tendencia de recuperación na Unión Europea tras varios meses de baixadas. O leite spot en Italia tamén continúa revalorizándose e xa se paga a 0,49 euros o litro.

Estas son as tendencias que se observan nas cotizacións desta semana na Unión Europea:

-Manteiga: 477 €/100 kg, +2,2 % nas últimas catro semanas

-Leite desnatado en po (SMP) 250€/100 kg, +1,6% ,,

-Leite enteiro en po (WMP): 349 €/100 kg, +1,0% ,,

-Queixo cheddar: 360 € /100 kg -2,8% ,,

-O leite spot en Italia sobe até os 0,490 €/kg

-Os custos de alimentación do gando baixaron un 2,1% nas últimas catro semanas e os de enerxía subiron un 1,1%.

En canto ás últimas cotizacións do Global Dairy Trade (GDT), a principal subasta internacional de lácteos, operada pola neozelandesa Fonterra, concluíu a súa poxa desta semana cunha baixada dos produtos láctdos do 0,9%. Así, houbo unha caída do 3,0% no leite en po enteiro, o desnatado mantívose sen cambios e subiron a manteiga (+0.5%) e o queixo.(+7.4%)