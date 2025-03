Segue aberto o prazo para solicitar axudas para coidado das plantacións de piñeiros e frondosas

Ata o vindeiro día 18 de marzo aínda estará aberto o prazo de solicitude das axudas para o impulso da silvicultura produtiva de coníferas e para actuacións silvícolas con obxectivos ambientais e non produtivos en frondosas e na rehabilitación de soutos de castiñeiros, convocadas por primeira vez cun orzamento de 15 millóns de euros.

Así o lembrou este mércores a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, na súa visita á empresa forestal e de transformación da madeira Hermanos García-Rocha S.L., situada no concello coruñés de Oza-Cesuras e na que estivo acompañada polo director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, e polo alcalde da localidade, Pablo González.

A conselleira sinalou que a través da devandita liña de axudas búscase favorecer os investimentos forestais produtivos a través de actuacións de silvicultura en coníferas, co obxecto de incentivar os tratamentos silvícolas que favorezan o crecemento da masa e a obtención de madeira de calidade; así como fomentar a aplicación dunha silvicultura orientada ao produto que optimice a rendibilidade da madeira mediante o desenvolvemento de técnicas específicas.

Segundo Gómez, trátase tamén de impulsar os investimentos relativos á silvicultura non produtiva de frondosas, xa que unha xestión activa desta especie permitirá non só obter produtos directos, senón asegurar os importantes servizos ambientais que as formacións autóctonas proporcionan. Engadiu que, dentro desta liña de actuación, contémplase ademais unha específica dirixida aos tratamentos silvícolas necesarios para a rehabilitación de soutos de castiñeiros e a renovación das súas copas.

Mangos para os afectados pola DINA en Valencia

A empresa visitada hoxe pola conselleira exporta mangos de pino pinaster (80%) e eucalipto para diversos provedores. Durante a DINA que afectou o Mediterráneo e especialmente Valencia, a maioría dos mangos das palas empregadas alí saíron deste serradoiro de Oza-Cesuras. En 2024 fabricaron 1,5 millóns de mangos, máis do 20% para as zonas afectadas pola DINA.

Hermanos García Rocha acumula 50 anos de experiencia no sector e os seus promotores foron quen de impulsar o negocio da transformación de madeira ao mesmo tempo que a comercializaban desde o monte ás fábricas de pasta de papel e aglomerado.

Na mesma liña, co paso do tempo ampliaron o seu labor e incluíron a fabricación de mangos de ferramentas para seguir incrementando os seus servizos e na actualidade contan con case 80 traballadores repartidos en dous departamentos, de primeira e de segunda transformación. De feito, traballan na transformación de madeira con especies de coníferas como o piñeiro galego ou o piñeiro insigne, pero tamén de frondosas coma o castiñeiro. Precisamente, a conselleira subliñou que, con esta actividade, a empresa engade valor engadido á materia prima autóctona, completando o ciclo produtivo e potenciando, así, a riqueza do monte galego.