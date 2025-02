“Se os axustes do robot son correctos, non ten por que producirse un aumento no reconto de células somáticas”

Gema Moyano, responsable de calidade do leite de COVAP, considera que o robot ten moitas vantaxes para mellorar a saúde do ubre pero fai fincapé en non esquecer a rutina de muxido realizada na sala para tratar de imitala na configuración dos tempos de limpeza e estimulación da vaca

Gema Moyano é desde 2022 responsable de calidade do leite da cooperativa andaluza COVAP e participou recentemente no seminario organizado pola Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina (Anembe) sobre os retos e oportunidades que supón a muxidura robotizada neste ámbito.

Un dos medos habituais das gandarías que optan por incorporar robots de muxidura é o temor a un aumento no reconto de células somáticas da explotación, pero esta veterinaria especialista en saúde do ubre descarta unha relación directa de causa-efecto.

“O aumento de células somáticas non se ten que dar por feito se os axustes no robot son os correctos. Os problemas poden estar provocados por outros factores na explotación, que son os que temos que intentar resolver, porque de por si o robot ten moitas vantaxes para mellorar a saúde do ubre”, asegura.

No robot debemos tratar de imitar os tempos de preparación, limpeza e estimulación da vaca que faciamos na sala de muxidura

“No robot, a rutina será igual en todas as muxiduras e os 365 días do ano, pero se na muxidura manual poñemos énfase na preparación, no robot non debemos esquecela. Debemos tratar de imitar no robot os tempos de limpeza e estimulación que faciamos na sala”, defende.

Os robots de muxidura melloran a saúde do ubre, non a empeoran

“Tampouco podemos deixar de cambiar pezoneras ou facer mantemento da sala porque vaiamos poñer robots, porque iso fai que cando nos iniciemos no robot teñamos recontos celulares altos que son máis difíciles de reverter. O robot baixa as células somáticas e mellora a saúde do ubre, pero non fai tampouco milagres”, matiza.

Adaptarse á nova realidade: 2.000 robots funcionando en España

O número de robots de muxidura instalados en España aumentou exponencialmente nos últimos anos e alcanza as 2.000 unidades en funcionamento neste momento, das que 800 están en Galicia, 400 en Castela e León, 350 en Asturias e Cantabria, 275 en Cataluña, 95 en Navarra, 30 no País Vasco e 23 en Andalucía.

“Nós temos menos robots que noutras zonas de España. O primeiro robot montouse no Val dos Pedroches en 2010, pero non foi até 2016 cando chegaron 2 máis. Rematamos 2024 con 12 gandarías con robots de muxidura e chegaremos ás 20 este ano”, explica.

A muxidura robotizada veu para quedar e temos que adaptarnos a ela

“A muxidura robotizada veu para quedar polos problemas de man de obra nas explotacións. Temos que adaptarnos a ela e configurar convenientemente os distintos parámetros para que a calidade do leite se manteña ou mesmo mellore”, defende.

Pros e contras do robot para a saúde do ubre

O robot presenta factores positivos e negativos en canto a hixiene na muxidura e prevención da mamite. Por exemplo, consegue bos parámetros de preparación do ubre e unha muxidura suave, saudable e eficaz, pero, con todo, o post-dipping en spray e a eficacia na desinfección son menores, ademais de realizar unha limpeza do ubre uniforme en todas as vacas, sen ter en conta a sucidade acumulada.

Algunhas marcas de robots permiten configurar de forma individualizada os tempos de limpeza e preparación de cada vaca. Esta opción de configuración é útil para aquelas vacas con risco de bimodalidade, que precisan máis tempo de preparación.

O secado en robot pode ser personalizado e menos brusco e traumático, conseguindo unha diminución progresiva do leite

O robot de muxidura tamén permite realizar un secado menos brusco e traumático, que xera menor estrés na vaca, ao poder personalizar mediante os permisos de muxidura a duración do proceso de secado en función da produción do animal, conseguindo deste xeito unha diminución progresiva do leite.

Por iso, Gema defende que “pasar de sala a robot non ten por que implicar un aumento no reconto de células somáticas da explotación”, máis ben ao contrario, xa que, na súa opinión, a detección rápida de mamite e o axuste personalizado de parámetros como a frecuencia de muxidura ou o intervalo entre muxiduras nas vacas en función da súa produción favorece unha redución do reconto celular, aínda que un mal axuste dos permisos de muxidura pode provocar problemas de saúde do ubre como mamite, edema ou hiperqueratose.

Pulsación variable e baleiro en función do fluxo

A punta do pezo e o canal forman unha barreira contra bacterias que pode destruírse por un nivel de baleiro alto ou baixo, axustes inadecuados de pulsación ou unha colocación incorrecta das pezoneras.

Algúns robots de muxidura permiten un control de pulsacións e a variación do baleiro en función do fluxo de leite que teña o animal, o que permite reducir os tempos de muxidura. Co baleiro variable conséguese ademais que na punta do pezo se manteña un baleiro sempre estable durante toda a muxidura. “Para min iso é beneficioso para a vaca”, considera.

Reducir o tempo de preparación para poder meter máis vacas no robot pode ter consecuencias sobre a saúde do ubre

“A clave está en maximizar o robot sen prexudicar a saúde das vacas, porque podemos reducir o tempo de preparación da vaca para poder meter máis animais no robot, pero iso pode ter consecuencias sobre a saúde do ubre”, advirte.

Para reducir as células somáticas, Gema fai fincapé tamén en cuestións de manexo e nas condicións ambientais. “Na nosa zona nótase moito o incremento en xullo e agosto, por iso é importante implementar medidas para mitigar o estrés térmico nos establos”, defende.

Condutividade

O listado de condutividade, que inclúen todas as marcas de robot de muxidura, é hoxe a principal ferramenta para traballar a calidade do leite en gandarías con robot de muxidura, sobre todo pola utilidade que ten o valor da condutividade para a detección precoz de novas infeccións de mamite.

“A fiabilidade do dato de condutividade para detectar de forma precoz novas infeccións por mamite é moi alta, xa que non diluímos o reconto de células dun cuarteirón no conxunto do leite desa vaca, como pasaba antes”, argumenta.

A fiabilidade do dato de condutividade para detectar de forma precoz novas infeccións por mamite é moi alta

As alertas de condutividade prodúcense por intercambio de sales minerais (o catión sodio Na+ e o anión cloruro Cl-) entre o medio externo e o medio interno cando está comezando a infección, é dicir, antes de que a propia infección provoque un aumento no reconto de células somáticas.

Pola contra, o reconto de células somáticas (RCS) mide o número de células por ml de leite. Estas poden deberse tanto aos glóbulos brancos necesarios para combater unha infección intramamaria (mamite) como ás células epiteliais desprendidas como consecuencia da renovación das células produtoras de leite.

Risco de bimodalidade

Só o 30% do leite que produce a vaca está acumulado no ubre no momento de iniciar a muxidura, mentres que o 70% restante ten orixe alveolar. “Se non damos o tempo suficiente para que haxa conexión entre o leite cisternal e o leite alveolar é cando se desencadea unha muxidura bimodal, que é aquela na que se produce unha caída repentina do leite tras a extracción do leite cisternal porque non estimulamos ben á vaca para a baixada do leite”, explica Gema.

O 70% do leite ten orixe alveolar e só o 30% é cisternal

Para reducir o risco de bimodalidade, cobra vital importancia a fase de preparación e o tempo de espera dentro da rutina de muxidura. “É imprescindible realizar unha estimulación correcta da vaca para que a muxidura sexa rápida, non traumática, limpa e sen sobre-muxidura”, indica.

“Por que se estimamos na sala, e así o implementamos no noso protocolo de rutina de muxidura, que o tempo óptimo de espera para a baixada do leite e que actúe a oxitocina é dun minuto e medio, no robot reducimos ese tempo a 30 segundos?”, pregúntase.

Por que se na sala damos minuto e medio para que baixe o leite, no robot reducimos ese tempo a 30 segundos?

“É importante que a muxidura comece xusto despois de que se produza a baixada do leite, xa que a liberación de oxitocina de forma natural na vaca só dura uns minutos, polo que hai que evitar o estrés para non paralizar a liberación de oxitocina e, en consecuencia, dificultar a extracción do leite”, explica.

Factor humano

Para iso, o manexo do gando debe realizarse con suavidade, evitando os movementos bruscos, así como os golpes e ruídos, xa que as vacas teñen mellor oído que as persoas. “Escoitan ruídos imperceptibles para os humanos porque a súa sensibilidade ao son é maior ca a nosa. Nós estamos entre 1.000 e 3.000 Hz mentres que os bovinos sitúanse en 8.000 Hz e son máis sensibles a ruídos agudos e a ruídos intermitentes máis ca a ruídos continuos”, explica.

As vacas son máis sensibles aos ruídos e teñen menor agudeza visual ca nós

Pola contra, a agudeza visual das vacas é entre 10 e 20 veces menor ca a das persoas, con dificultades para a percepción do relevo e para adaptarse aos cambios de intensidade lumínica (claroscuros), aínda que o seu campo de visión é máis amplo ca o dos humanos.

Hai que evitar realizar tratamentos no robot

Para evitar que as vacas se asusten e teñan medo de ir ao robot a muxirse, Gema recomenda non realizar, na medida do posible, tratamentos no robot de muxidura, sendo preferible contar cun foxo ou manga de manexo fóra da zona de muxidura. “Como pomos os tapóns de secado se non temos unha zona para facelo, temos o robot parado 20 minutos?”, pregúntase.