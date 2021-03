“Se non fose pola velutina seguramente me estaría adicando profesionalmente á apicultura”

Noé Fernández continuou coa tradición familiar que iniciara o seu pai no lugar de Painzás, no Valadouro, e é un dos produtores locais que nos últimos anos loita contra a vespa asiática. A súa arma principal é o trampeo de primavera. Con todo, veu como a praga minguaba a súa poboación de abellas. "As veces cáeseche a alma aos pés", admite

Na casa de Noé Fernández Rolle, no lugar de Painzás, pertencente á parroquia de Frexulfe, no concello mariñao do Valadouro sempre houbo colmeas. “Abellas aquí hainas desde que teño recordo, eu desde pequeno sempre lle axudei ao meu pai co mel”, explica.

O que non había antes era velutinas, unha vespa invasora que desde que chegou non deixou de expandirse por Galicia e de colonizar novos espazos cada ano. Noé, que desde fai 6 anos rexistrou a explotación familiar ao seu nome pola avanzada idade do seu pai, sufriu as consecuencias dunha praga que mingua as poboacións de abellas e aumenta o desánimo dos seus donos.

“A min a velutina botoume moito para atrás, senón seguramente estaría adicándome a isto profesionalmente”, admite Noé. “Teño un primo que vive en Suíza e alí un quilo de mel coma este vale a 25 euros. Antes traballaba nunha empresa de máquinas expendedoras e, no seu momento, cando o deixei, plantexeime producir mel para exportar pero nesa época foi xusto cando veu a velutina e desanimoume”, conta.

Noé traballa agora na funeraria local. “Nese traballo tes unha nómina fixa todos os meses”, xustifica. Aquela outra idea quedou no aire polo momento pero non descarta retomala no futuro. “Teño colmeas e material, cun investimento mínimo podería adicarme á apicultura”, argumenta.

O colmear baixo mínimos

Noé mantén hoxe o seu apiario baixo mínimos, con só 25 colmeas das 60 que chegou a ter. “Hai dous anos morréronme moitas e quedei con menos da metade. Isto da velutina desanima a calquera, porque combates e combates pero é unha praga que non das eliminado e que che merma a produción e o número de enxamios”, explica.

En Apicultura Painzás achacan o aumento da mortandade de colmeas que se está a dar nos últimos anos en Galicia a distintos factores, entre os que estarían “a velutina, o cambio climático e o uso masivo de sulfatos”, din. “É unha suma de todo e o cambio climático favorece a maior afectación por velutina, porque en novembro hai anos nos que parece primavera, o que fai que a vespa asiática traballe case todo o ano debilitando moito as colmeas e facendo que non sexan quen de pasar o inverno”, indica.

Módulos frontais para protexer as piqueras

Ademais das colmeas e a afección polas abellas, Noé herdou do seu pai os clientes que mercan o seu mel. “El xa tiña a súa clientela de todos os anos e eu sígoa mantendo”, conta. Por iso non ten problema para dar saída a unha produción que foi a menos.

Pola contra, os gastos incrementáronse, xa que tivo que acometer unha serie de investimentos para facer fronte á vespa asiática. “O ano pasado merquei módulos frontais para as piqueras. É unha especie de caixón que se pon na entrada e que ten dúas reixas metálicas. O que fai é protexer ás abellas ao entraren e saíren da colmea, non se sinten tan intimidadas”, describe.

Na época forte dos ataques, nos meses de agosto e setembro, Noé coloca tamén unha trampa a carón de cada trobo para tentar reducir a poboación de velutinas e o seu pai pasa horas entre as colmeas cun cazamariposas á captura de vespas. “Vas aguantando porque é resistir ou tirar con todo, pero hai veces que chegas ao colmear e cáeseche a alma aos pés porque ves que nun colmear onde chegou a haber 60 colmeas quedan hoxe só 25”, resume.

Maciñeiras e faba verdina

Ante as dificultades para aumentar a produción de mel nas zonas da costa por culpa da vespa velutina, Noé optou por diversificar con outras producións. Fai 4 anos plantou un cento de mazaeiros de 5 variedades distintas (Fuji, Prima, Gala, Gran Smith e Florina).

Non usa tratamentos e busca solucións naturais. Para controlar o pulgón, por exemplo, deixa medrar a herba entre as ringleiras de froiteiras. “Os saltóns que se crían entre a herba fan o seu traballo, son as vantaxes da biodiversidade”, asegura Noé, que forma parte de Afruval, a asociación de foiticultores do Valadouro.

Hai un ano Noé decidiu tamén botar fabas verdinas xunto a un amigo, que é produtor de horta, nas fincas da súa casa que se atopaban sen uso. “Á hora de botala a verdina dá menos traballo que a faba de Lourenzá porque non hai que estacar pero logo dá máis traballo para recollela e secala. Nós facémolo con ventiladores de aire. Temos un invernadoiro escurecido que habilitamos como secadeiro”, conta.