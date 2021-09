SAT García Quintana, xestión e dixitalización tres anos despois

A gandería SAT García Quintana, situada en Trabada, Lugo, utiliza o programa de xestión UNIFORM-Repro desde comezos de 2019. En xullo dese mesmo ano fixemos unha entrevista aos socios da explotación. Nela recoñecían estar positivamente sorprendidos polo cambio ao dixitalizar varios aspectos do día a día da granxa, como o muxido (paso de muxido en sala a muxido con robots) ou a introdución do programa de xestión UNIFORM.

Por aquel entón, aínda muxían un terzo do rabaño na antiga sala, actualmente todos os animais se muxen con robots Lely, cuxo programa T4C está 100% integrado co programa de xestión da gandaría, UNIFORM-Repro.

En xullo deste 2021 volvemos falar con Paco Oliveros, un dos socios, para que nos conte a súa experiencia tras estes tres anos. Ademais, gustaríanos amosar unha visión obxectiva do efecto de dixitalizar a explotación. A continuación, mostramos varias gráficas e táboas extraídas do programa desta explotación, que amosan a evolución e cales foron os resultados, 3 anos despois, de cambiar ao muxido con robots e de xestionar o día a día co programa UNIFORM-Repro.

A xestión diaria con UNIFORM implica unha maior facilidade para tomar decisións, porque a información diaria de saúde, produción de leite e reprodución está integrada nun só sitio. Isto inclúe o aforro de tempo a diario, porque os eventos rexístranse unha única vez, desde o computador ou desde os móbiles usando a App de UNIFORM. E por suposto, é tamén unha ferramenta moi útil para o equipo veterinario que dá servizos de reprodución e asesoramento a esta gandaría, SeriVet Asturgalaico, tamén cliente de UNIFORM-Agri (na súa versión multiexplotación).

TAMAÑO DO RABAÑO:

Nestes 3 anos mantívose estable, como é habitual en moitas granxas con muxido con robots. En 2019 había unhas 190 vacas en ordeño, hoxe en día mantense.

Porén, posto que se mellorou a xestión reprodutiva (ver máis adiante), na recría si que houbo un lixeiro aumento, por maior número de partos.

PRODUCIÓN DE LEITE:

Con respecto á produción en lactación finalizada, pode verse un aumento da produción nos últimos anos. Neste último ano 2021 reduciuse lixeiramente (Fig. 2, liña verde), pero se observamos a produción normalizada a 305 días, vemos unha tendencia en ascenso durante estes 3 últimos anos (Fig. 2, liña laranxa). Por agora, a produción a 305 días incrementouse en 1.000kg de leite.

REPRODUCIÓN:

Neste aspecto o efecto de comezar a utilizar un sistema de actividade e o uso do programa de xestión UNIFORM-Repro é onde máis se nota. Antes do 2019 nesta explotación traballábase só con papel. A implantación do programa permitiu facer un mellor seguimento da reprodución do rabaño, facilitando o traballo de asesoramento a veterinarios e aos socios da gandaría no seu traballo diario.

O intervalo previsto entre partos reduciuse de 406 días a 398. A media de inseminacións por preñez tamén diminuíu lixeiramente, de 2,67 a 2,34. Os días a primeiro celo antes estaban en máis de 60, actualmente está en 56. Os días a primeira inseminación mantívose constante, por baixo dos 90 días posparto.

Con respecto aos principais indicadores reprodutivos (taxa de inseminación, taxa de concepción e ritmo de preñez a 21 días), a tendencia nestes 3 anos foi ascendente. Salvando que en xuño deste ano houbo unha caída, recuperada posteriormente en xullo.

A taxa de inseminación pasou de 72,9% a 76,1%, chegando a 79% varias veces en meses anteriores. A taxa de concepción incrementouse de 26,2% en xaneiro 2019 a 35,6% en xullo 2021. O ritmo de preñez segue a mesma tendencia, evolucionando de 17,4% a inicio de 2021 a un 24,6% en xullo deste ano.

AVALIACIÓN XERAL E SUSTENTABILIDADE:

En UNIFORM pódese avaliar a eficiencia produtiva (kg de leite producidos ao longo de toda a vida desde o primeiro parto) e a eficiencia vitalicia (kg de leite producidos desde o nacemento). Estes dous indicadores permiten avaliar a eficiencia e sustentabilidade medias do rabaño. Teñen en conta a reprodución e a saúde do rabaño, e avalían como de eficiente foi a produción de leite, tendo en conta os períodos de secado, e mesmo o investimento que se fai en preparar ás xovencas de recría para o seu primeiro parto. A evolución destes dous indicadores amósanos, dunha ollada, como de sustentable está a ser a gandaría.

En SAT García Quintana, pódese apreciar un incremento considerable no valor destes dous indicadores. A eficiencia produtiva aumentou de 17,5kg por día de vida produtiva a 24,0kg. A eficiencia vitalicia (máis indicativo da sustentabilidade, por incluír o investimento en recría), aumentou de 9,7 kg leite/día vivido a 14,9 kg/día.

É evidente como a dixitalización axudou a mellorar a xestión nesta gandaría. Non foi a única causante das mellorías, pero si unha ferramenta clave para facilitar o traballo e a toma de decisións para ir polo mellor camiño posible para SAT García Quintana cara a unha produción de leite máis eficiente e sustentable.