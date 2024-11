Santiago de Compostela acolle as VIII Xornadas de Rehabilitación MásMadera

As VIII Xornadas de Rehabilitación, MásMadera, reuniron a máis de 100 profesionais do sector. Organizadas polo Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia e coa axuda do Instituto Galego de Promoción Económica, este evento levouse a cabo na Finca da Rocha, Santiago de Compostela.

Estas xornadas convértense nun espazo no que poder debater sobre as diferentes opcións que brinda a madeira en procesos de rehabilitación. Neste acto, que se celebra cada dous anos, participaron o presidente do CMD, José Manuel Iglesias; o concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica de Santiago de Compostela, Iago Lestegás; a secretaria Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo, María Ángeles Domínguez; o presidente da Delegación de Santiago do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Ángel Cid; e o director da Escola de Arquitectura da Coruña, Miguel Abelleira.

Os estudos Liqe Arquitectura, Seara Peleteiro Arquitectos e Arqxé Arquitectura compartiron a súa experiencia no uso da madeira para proxectos de rehabilitación. Todos coincidiron no cambio significativo que supuxo a industrialización no sector e subliñaron o esforzo realizado polos fabricantes para ofrecer solucións durante o proceso construtivo.

Posteriormente, levouse a cabo unha mesa redonda moderada pola arquitecta Carmen Rey, coa participación de representantes de Laminados Villapol, Madeiras Rubén e Grupo Siero. Durante o debate, evidenciouse o cambio de paradigma que transformou o sector, cunha crecente demanda de proxectos e produtos en madeira que era inexistente fai 10 ou 15 anos.

As empresas expresaron a súa preocupación pola escaseza de profesionais cualificados no sector, o que limita o seu crecemento fronte á crecente demanda de produtos de madeira. Tamén destacaron a falta de carpinteiros capacitados para garantir a calidade nas obras.

Os participantes quixeron enviar unha mensaxe optimista, sinalando a madeira como unha oportunidade para Galicia e España, e resaltaron o valor das empresas e produtos locais, promovendo o orgullo polos materiais de proximidade.

Visita guiada

Durante a tarde, preto de 50 profesionais coñeceron da man de Juan Seara e Berta Peleteiro os proxectos Casa da Viña e Casa San Vitorio, en Allariz. Esta edición contou co patrocinio de Grupo Ramón García, Laminados Villapol, Madeiras Rubén, Mobalco, Molduras do Noroeste, Grupo Siero e Wood is Wood.

Casa San Vitorio aproveita as características naturais da súa parcela, respectando a vexetación e a pendente do terreo, pasando desapercibida desde a rúa. Está composta por tres módulos que rodean as árbores existentes e é unha casa lixeira, sostible, construída completamente en madeira sobre unha base de formigón.

Casa da Viña é a rehabilitación dunha vivenda centenaria con muros de pedra e teitos de máis de 6 metros. A madeira complementa a pedra nunha arquitectura esencial e complexa. Esta intervención gañou o premio á mellor obra de rehabilitación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (2014-2016) e o Gran de Area de Achega á Arquitectura.