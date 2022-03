O vindeiros martes, mércores e xoves, 22, 23 e 24 de marzo, celebrarase en Santiago de Compostela o I Encontro do Viño Galego Revera Vinum.

Promovido pola Asociación Hostalaría Compostela, o I Encontro do Viño Galego Revera Vinum nace co obxectivo de dar a coñecer, promover e difundir o potencial do sector. Tamén para crear un punto de encontro para as diferentes adegas, DO e IXP galegas, reunidas todas elas por primeira vez nun evento destas características.