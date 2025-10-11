Santiago acolle a XXVII Xornada Técnica da Fundación Instituto Tecnolóxico do Penso

Este venres o Hotel Oca Porta do Camiño de Santiago de Compostela acolleu a XXVII Xornada Técnica, organizada pola Fundación Instituto Tecnolóxico do Penso. Baixo o lema “Novos Retos da Nutrición Animal e a Dixitalización do Sector”, o evento reuniu aos principais actores do sector agroalimentario para abordar os desafíos e as oportunidades que enfrontan a nutrición animal e a dixitalización na industria dos pensos e a produción cárnica.
Nun momento en que a industria se atopa ante retos globais como a sustentabilidade, a eficiencia na produción e a seguridade alimentaria, a xornada exponse como un espazo clave para a reflexión e o intercambio de coñecementos. As tecnoloxías emerxentes e as novas prácticas na nutrición animal e a dixitalización preséntanse como ferramentas fundamentais para abordar estes retos.
A apertura oficial do evento correu a cargo de Bruno Beade, director da Fundación Instituto Tecnolóxico do Penso e de AGAFAC, quen iniciou unha xornada de relatorios que abordaron algunhas das principais cuestións que enfronta o sector.
Guillermo Fondevila, consultor independente da Universidade de Zaragoza, abriu o ciclo de conferencias co seu relatorio titulado “Novos retos da nutrición animal: que nos falta por descubrir ou desenvolver?”.
Nun contexto onde a demanda de alimentos de orixe animal medra globalmente, o experto explorou como innovar nos procesos de formulación de pensos e mellorar a saúde e o rendemento dos animais, factores clave para a sustentabilidade e a competitividade do sector. “A enerxía dos alimentos é o compoñente fundamental”, manifestou o profesional.
A continuación, Carlos Piñeiro, CEO de Animal Data Analytics, presentou “Dixitalización, ciencia de datos e IA na cadea de produción cárnica”. Coa dixitalización como eixo transformador, o relatorio abordou como as ferramentas baseadas en intelixencia artificial e a análise de big data están a permitir optimizar a produción, reducir custos e mellorar a rastrexabilidade en toda a cadea de valor da carne.
Sustentabilidade e redución da pegada de carbono
Pola súa banda, José Ramón Ruiz González, Team Leader e Application Specialist de FOSS Iberia, subiuse á palestra coa charla: “Control de calidade de materias primas e NIR in-line”, na que destacou como a tecnoloxía NIR (infravermello próximo) en liña está a permitir un control máis preciso das materias primas, mellorando a calidade e seguridade dos pensos e garantindo produtos máis homoxéneos.
Despois dunha pausa para o café, Antón Van Dean Brink, membro de grupos de traballo internacionais como FEFAC e FAO-LEAP, presentou por videoconferencia o Global Canal de contidos LCA Institute e a súa base de datos sobre o ciclo de vida. Este enfoque permite non só medir o impacto ambiental dos pensos, senón tamén axudar ás empresas para tomar decisións informadas que favorezan unha produción máis sostible e aliñada cos obxectivos globais de redución da pegada de carbono.
Seguindo este relatorio, Eduardo Jiménez Aguirre e Jesús Rodríguez Arias, de Magnesitas de Rubián, presentaron a súa experiencia no uso de Machine Learning para mellorar a extracción do óxido de magnesio, unha mineral clave na formulación de certos pensos. A dixitalización e a aprendizaxe automática están a abrirse paso na industria alimentaria animal, optimizando tanto a produción como a eficiencia de recursos.
Eficiencia na produción de pensos
María Begoña Pumar Vázquez, responsable de calidade en Vertex-Bietanol Galicia, falou sobre “DDGs e aceite de millo como materias primas: controis de calidade e seguridade alimentaria”. O uso destes ingredientes é crucial para mellorar a eficiencia na produción de pensos, pero tamén expón retos en termos de calidade e seguridade alimentaria, dous aspectos prioritarios para a industria.
Tras esta charla, a xornada deu paso á parte de debate, que estivo moderado por Eugenio Cegarra Conesa, presidente da Comisión Técnica de Galis e AGAFAC, onde os relatores e asistentes reflexionaron sobre os futuros desafíos do sector, incluíndo a necesidade de adaptar a produción ás novas esixencias do consumidor, as regulacións ambientais e as innovacións tecnolóxicas.
Finalmente, José Luis Rey Rodríguez, presidente da Fundación Instituto Tecnolóxico do Penso e AGAFAC, foi o encargado de clausurar a xornada, que finalizou cun cóctel no que os participantes puideron intercambiar impresións e continuar o diálogo sobre os retos e solucións presentadas durante a xornada.