Santiago acolle este xoves unha xornada sobre o impacto da intelixencia artificial na alimentación e no turismo

O 28 de novembro terá lugar a xornada “Decide o Consumidor ou a Intelixencia Artificial?: Turismo e Alimentación” no edificio CINC da Cidade da Cultura en Santiago. Organizada pola Unión de Consumidores de Galicia, o acto ten como obxectivo analizar o impacto da intelixencia artificial nas decisións dos consumidores.

O Secretario Xeral da UCGAL e Presidente de ConsumEs, Miguel López Crespo, será o encargado de inaugurar a xornada xunto ao Director Xeral da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, que dará inicio ao evento.

No acto presentarase a guía “Etiquetaxe dos Alimentos, Cadernos de Boas Prácticas”, elaborada pola UCGAL co apoio da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, que axuda a entender os elementos da etiquetaxe co fin de que os consumidores aprendan a interpretar a información dos produtos e tomar decisións informadas.

O evento contará con dúas mesas redondas. Unha moderada por Pedro Tasende, CEO de Aporta Comunicación, onde se debaterá sobre como a IA inflúe na planificación de viaxes e outra na que se abordarán casos de éxito e retos futuros co obxectivo posto na innovación e sostibilidade do sector turístico galego.

A xornada tamén incluirá outras actividades, debates e intervencións sobre o impacto da IA no consumo e as implicacións éticas destas tecnoloxías. As persoas interesadas poderán inscribirse no seguinte enlace. A entrada ao evento é gratuíta e está aberta a profesionais e público xeral.

O programa da xornada será o seguinte:

09.45. Recepción asistentes.

10.00. Benvida con Miguel López Crespo. Secretario xeral da UCGAL e Presidente de ConsumES.

10.05. Inauguración con Martín Alemparte. Director Xeral da Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

10.15. O funcionamento da IA. Bertha Guijarro. Profesora do Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información da UDC.

10.45. O novo marco europeo sobre IA. Víctor Salgado. Avogado especialista en novas tecnoloxías.

11.05. Mesa Redonda: A intelixencia artificial e o turismo. Moderada por Pedro Tasende. CEO de Aporta Comunicación. Participan:

Sara Collazo. Manager de marketing e estratexia digital. Torres y Carrera.

Fabián Buezas. Director Comercial de Viaxes Interrías.

Mar Rodriguez. CEO de Tee-Travel.

Manuel Veloso. Secretario técnico do Clúster de Turismo de Galicia.

12.20. Pausa – café.

12.50. O impacto da IA. na sociedade. José María Borrego. Especialista en procesos – Telefónica de España.

13.10. A intelixencia artificial nas empresas: Proxectos de éxito.

Alejandro Alonso. Experto en innovación. Telefónica de España.

Adrián Dominguez. Consultor senior de optimización de procesos. Triple Alpha.

Yago González. Director de Innovación de Plexus Tech.

13.50. Diálogos de Comsumo. A intelixencia artificial e os alimentos. Moderada por Miguel Vieito Villar. Avogado especialista en novas tecnoloxías. Participan:

Rafael Urrialde. Profesor do Departamento de Xenética. UCM.

Joan Miró. Cofundador e GM de KRAZ. Socio fundador de “Insights & Analytics”.

14.15. Clausura. Xosé Manuel Merelles. Director da Axencia de Turismo de Galicia.

14.30. Comida de traballo.