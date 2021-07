Santé: o leite galego que se vende a 49 céntimos en Andalucía

O Grupo Santé, que se fixo cargo da recollida de leite que en Galicia levaba a cabo Logística Alimentaria e que envasa con marca propia na planta de Outeiro de Rei vendida por Leche Pascual no ano 2014, mantén unha serie de impagos no campo, segundo Unións Agrarias. A organización sostén que a empresa participada polo grupo de transporte Ríos Sangiao adebeda desde o ano 2015 aos gandeiros que decidían cambiar de empresa de recollida, aos que non lles abonaba os importes do último mes.

O sindicato Unións Agrarias levou a cabo este mércores un acto de protesta diante da factoría de Outeiro de Rei para denunciar esta situación e esixir o pago inmediato destas cantidades ao Grupo Santé, que asumiu os contratos de Tegestacín, a empresa pertencente a Logística Alimentaria que mercaba o leite até o ano 2018. A partir de entón é o Grupo Santé o que mantén a vinculación cos gandeiros, a raíz da creación dunha empresa conxunta con Logística Alimentaria e participada ao 50%, IberFrixia.

O Grupo Santé constituíu unha empresa conxunta con Logística Alimentaria. Asumiu a recollida aos gandeiros e está comercializando con marca propia unha parte do leite que se envasa na planta de Outeiro de Rei

Hai cando menos 11 gandeiros afectados, a maioría de Lugo pero tamén algún da provincia da Coruña, que entregaban o leite a Tegestacín e que, segundo UUAA, “ten unha débeda contraída con eles de máis de 105.000 euros”. Esta suposta débeda procede do ano 2015, canto estas explotacións decidiron cambiar de empresa polos baixos prezos do leite e, supostamente como represalia, Logística Alimentaria retívolles os importes correspondentes ás entregas de leite do último mes.

Comportamentos “mafiosos” para que non deixaran de entregar o leite

Os gandeiros afectados, apoiados por membros do sindicato agrario, iniciaron este mércores as mobilizacións diante da fábrica e xa anuncian que se non hai un acordo a curto prazo estas accións serán “máis contundentes”. “Non podemos permitir este tipo de comportamentos que nalgúns casos rozan o que son comportamentos mafiosos”, denuncia Félix Porto, responsable de Coordinación Sectorial de UUAA, que solicita a intervención da Xunta.

As empresas que teñen débedas cos gandeiros non deberían cobrar axudas públicas da Xunta

“A Administración ten que tomar cartas neste asunto e empresas que están recibindo subvencións e axudas públicas, como é o Grupo Santé, non deberían cobrar esas axudas en tanto manteña débedas por impagos cos gandeiros”, argumenta.

“Non imos parar até que os gandeiros cobren”

“Levamos anos tentando conseguir un acordo amigable que non foi posible”, asegura o responsable de Coordinación Sectorial de Unións Agrarias. O sindicato acusa á empresa de “usar torticeiramente un resquicio legal introducido nos contratos daquela época, nos que había unha cláusula de submisión á Arbitraxe, que fai que moitas veces saia máis cara a reclamación na Corte Española de Arbitraxe que as cantidades que se reclaman”, denuncia.

Os impagos proceden do ano 2015 e o xuíz derivou o proceso á Corte de Arbitraxe

“A empresa sabe que ese tipo de procedementos saen caros e válese diso para non chegar a acordo cos gandeiros e non pagarlles. O que están facendo é retrasando eses pagos utilizando mecanismos xurídicos que hoxe en día non se poderían utilizar”, indica Félix Porto.

O sindicato decidiu anticipar o custo do procedemento de acudir á Corte de Arbitraxe de dous gandeiros para seguir adiante co proceso no ámbito da arbitraxe, a onde foi derivado o procedemento por parte da xustiza ordinaria. “Non imos parar até que os gandeiros cobren”, anuncia UUAA.

Leite galego a 49 céntimos en ‘cash’ para hostelaría de Andalucía e Valencia

Santé envasa na planta de Outeiro de Rei leite con marca propia, que comercializa en distintas cadeas de supermercados a baixo prezo. “Estase a vender leite envasado nesta planta a 49 céntimos o litro. Onde detectamos o incumprimento é na cadea de supermercados Cash Familia, que está asentada fundamentalmente na zona sur de España, pero descoñecemos se o Grupo Santé envasa con marca branca para algunha outra cadea”, denuncia tamén UUAA.

A propia empresa indica na súa web que está especializada no sector da marca branca: “Entre os nosos clientes contamos coas principais compañías e grandes superficies de alimentación de España. Somos especialistas no desenvolvemento e creación de marca de distribución”, presume o Grupo Santé.

Ou están usando a técnica de comprar o leite e despois non pagalo ou non entendemos que mecanismos están utilizando para poder facelo a ese prezo

“A política de baixos prezos da empresa está a agravar os problemas que ten o sector de perda de rendibilidade polo incremento dos custos de produción, xa que non é entendible que se poida comercializar leite a 49 céntimos o litro. Hai que ver o que hai dentro dos cartóns ou o que se lles está pagando aos gandeiros, porque ou están usando a técnica de comprar o leite e despois non pagalo ou non entendemos que mecanismos están utilizando para poder facelo a ese prezo”, di Félix Porto.

Desde UUAA esixen a paralización destas prácticas ás que acusan á empresa, de utilización do leite como produto reclamo, cun “incumprimento claro” da Lei da Cadea Alimentaria porque “é imposible que se poidan cubrir custos de produción dos dous eslabóns precedentes, o dos gandeiros e o industrial, poñendo o leite á venda no supermercado a 49 céntimos”, aseguran.

Esiximos que dunha vez por todas se cumpra coa legalidade e cos contratos que a empresa tiña asinados cos gandeiros

A nova empresa que se fixo cargo da recollida de leite nas explotacións subrogouse nos contratos anteriores que Tegestacín, a empresa do grupo Logística Alimentaria, tiña asinados cos gandeiros e síguelles recollendo o leite nesas condicións. “Son contratos asinados a prezos de mercado, con prezos base de 29 e 30 céntimos”, recoñece UUAA.

“Se non renovabas con eles a 22 céntimos deixábanche o último mes sen pagar. A min débenme 9.000 euros”

Carlos Sáa, gandeiro de Taboada, puxo cara á situación que están a vivir os gandeiros de deixaron de entregar o leite a Logística Alimentaria. “No meu caso, quen me pagaba e me levaba o leite no ano 2015 era Logística Alimentaria e despois de levar todo ese ano cuns pagos do leite moi baixos, decidimos cambiar de empresa. Pero para presionarte e que non te foras, ou renovabas ou deixábanche o último mes sen pagar. É dicir, despois de estar todo o ano apaleados, ou renovabas con eles a 22 céntimos, que era o que che ofrecían, ou facíanche isto”, denuncia.

Logistica Alimentaria deixou de recoller leite en campo no ano 2018 e se o fixo foi porque os gandeiros non lle entregaban polos prezos de miseria que pagaba

“A min na última liquidación pagáronme o leite entregado no último mes a 2 céntimos o litro. Emitiron unha factura que non poñía ningún tipo de concepto ao prezo fixado no contrato e despois engadíronlle un desconto por regulación de contrato case polo importe total a percibir. A min deixáronme a deber uns 9.000 euros”, detalla Carlos.

A Administración non debía permitir que estas empresas de fóra veñan aquí facer o seu agosto a costa dos gandeiros

“Estas fábricas que veñen de fóra a facer o seu agosto aquí non llelo deberían permitir, se queren levar o leite deberían pagalo a uns prezos competitivos. Se temos os prezos máis baixos de toda España é por algo, e moita culpa téñena estas empresas que fan os contratos desta maneira para gañar cartos a costa dos gandeiros”, asegura.