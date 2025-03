San Sadurniño organiza a XXVIII Feira da Plantación

O Concello de San Sadurniño organiza o domingo 27 de abril a XXVIII Feira da Plantación. Este evento, que se realizará no paseo fluvial e a contorna da Cortiña, ten como obxectivo destacar a importancia da produción de planta e flor, á vez que da a coñecer os produtos agrícolas e artesanais da comarca.

A Área de Desenvolvemento Local está a organizar unha programación que incluirá obradoiros, exposicións e actuacións musicais, complementando así a ampla oferta de postos de venda de planta ornamental, maquinaria, produtos agroalimentarios e artigos artesanais.

As persoas interesadas en instalar un posto na feira poderán inscribirse ata o martes 15 de abril. Para formalizar a solicitude, deberán presentala a través da Sede Electrónica, de maneira presencial nas oficinas municipais ou mediante correo postal.

O evento abrirá entre as 10:00 e as 19:45 horas, ofrecendo aos visitantes unha selección de plantas de temporada, árbores froiteiras e materiais para morteiros. Ademais, na Cortiña estarán dispoñibles sementes, ferramentas e outros produtos necesarios para o coidado de hortas e xardíns.

Este ano introdúcense dúas novidades: os postos de artesanía deberán estar inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía da Xunta de Galicia e os produtos ecolóxicos deberán contar coa certificación do CRAEGA.

As tarifas de participación dependerán do espazo solicitado, establecéndose un máximo de 15 metros lineais para postos convencionais e 25 metros para viveiros e maquinaria. As entidades sen ánimo de lucro poderán participar gratuitamente cun límite de 5 metros frontais por 5 de fondo.

O listado de postos admitidos publicarase o 21 de abril e, unha vez confirmada a participación, deberase realizar o pagamento da cota correspondente na conta bancaria indicada na folla de inscrición. O día da feira hai que presentar o resgardo do pago para poder montar o posto.

As cotas de participación son as seguintes: