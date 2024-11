Sae a concurso público o aproveitamento do polígono agroforestal de Oímbra

O Diario Oficial de Galicia publicou a resolución que aproba o polígono agroforestal de Oímbra, situado na provincia de Ourense. O polígono, creado ao abeiro da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia, ocupa 21,76 hectáreas distribuídas en 64 parcelas de 115 propietarios.

As actividades principais do polígono serán os cultivos leñosos, así como outros cultivos agrícolas de ciclo curto e gandaría en extensivo. A resolución tamén detalla os pregos de condicións para participar no procedemento de concorrencia.

As persoas interesadas deberán cumprir requisitos de solvencia económica, técnica e profesional, así como constituír garantías para asegurar o mantemento das propostas presentadas. As solicitudes poderán presentarse a través da sede electrónica da Xunta durante un período de 15 días hábiles, que rematará o 26 de novembro.

Este proxecto forma parte da Lei de recuperación da terra agraria impulsada pola Xunta a través de diferentes instrumentos, como as aldeas modelo, as agrupacións forestais, as permutas de especial interese agrario e as reestruturacións e concentracións parcelarias.