A Ruta dos Viños Rías Baixas na lista das dez máis visitadas de España

A Asociación Ruta del Vino Rías Baixas mantense como unha dos roteiros do viño máis visitadas de España, ocupando a sétima posición. Así o reflicte o décimo séptimo Informe Anual de Visitantes a Adegas e Museos do Viño de 2024, elaborado polo Observatorio Turístico dos Roteiros do Viño de España.
A Ruta do Viño Rías Baixas sitúase na lista dos 10 roteiros nacionais máis visitadas con 155.551 visitantes. Dos 37 percorridos recolleitos neste informe, mantense no sétimo lugar. Unha posición que reflicte un impacto económico de 2,2 millóns de euros, que supón un incremento do 15,78 % con respecto a 2023. Desa cantidade pódese extrapolar o prezo medio da visita nas adegas de Rías Baixas ascende a 12,7 euros.
Pepe Simón, presidente da Asociación Ruta dos Viños Rías Baixas, detalla que “aínda que estes resultados mostran unha evolución positiva do sector enoturístico nas Rías Baixas, o certo é que o noso impacto económico segue sendo algo inferior á media nacional que debemos ir corrixindo ano a ano”.
Rías Baixas é a oitava Ruta de España con maior número de visitas internacionais
A sétima posición, se se focaliza en número de visitantes a adegas, baixaría ata a sexta, mentres que se se centra en visitas a museos tamén descendería unha posición, concretamente ata a quinta do total de España: “Cada vez son máis significativas as visitas aos museos deste roteiro, grazas á apotación dos museos de Sobroso e o Castillo de Soutomaior” apunta o presidente.
Este informe tamén analiza a procedencia dos enoturistas a esta ruta galega, maioritariamente nacional (72,60 %) e cunha crecente presenza internacional, ata o punto de que Rías Baixas é o oitavo roteiro de España con maior número de visitas internacionais. Así, Pepe Simón afirma que “somos un destino moi atractivo e demandado polo público nacional pero cada vez máis internacional”. Agosto é por excelencia o mes preferido para visitar este roteiro, mentres que xaneiro con “a súa costa”, o de menor afluencia.
Na actualidade, a Ruta dos Viños Rías Baixas conta con preto dun centenar de socios que, coa súa actividade dentro desta asociación, xeran emprego de calidade, profesionalizado, así como riqueza na zona e asentamento de poboación no rural.