Rueda mantén o compromiso da Xunta coa modernización e ampliación do regadío na Limia

Discutíronse plans de modernización e financiamento para a expansión do regadío na comarca

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, xunto co presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, e a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, mantiveron este xoves unha reunión con Amador Saborido e Amador Díaz, representantes da Comunidade de Regantes da Limia. O encontro, que tivo lugar en Ourense, centrouse nas necesidades e plans de futuro para o sistema de regadío da comarca da Limia, unha área clave para a agricultura galega.

Durante a reunión, discutíronse varios temas críticos relacionados coa modernización e ampliación do regadío na comarca. Paz Rodríguez destacou as inversións realizadas polo goberno autonómico, que ascenden a case sete millóns de euros destinados á posta en marcha de 40 novos pozos de regadío. Estas inversións, financiadas integramente con fondos da Xunta, son vistas como un paso esencial cara á modernización das infraestruturas de regadío existentes.

A directora xeral tamén fixo un chamamento ao Goberno central para que se involucre máis activamente no financiamento e soporte desta iniciativa. Solicitouse unha maior flexibilidade nos trámites administrativos que afectan a extensión das áreas regables, co obxectivo de expandir os beneficios do regadío a máis zonas da comarca.

Un tema de particular importancia tratado na reunión foi a exención do IVE para os regantes, unha medida que aínda está pendente de aprobación por parte do Goberno central. Rodríguez subliñou a importancia deste apoio fiscal, indicando que a súa ausencia podería comprometer os avances logrados en termos de produción agroalimentaria e desenvolvemento rural.

Paz Rodríguez reiterou o compromiso da Xunta de Galicia co desenvolvemento socioeconómico da comarca da Limia e asegurou que, na ausencia dun compromiso similar por parte do Goberno central, a Xunta e a Deputación de Ourense están preparadas para colaborar estreitamente para garantir que o proxecto de regadío non se vexa comprometido.