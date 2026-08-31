Rueda confía nunha vendima “abondosa e de calidade” en Galicia

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou este luns a cooperativa Vinos Barco, no Barco de Valdeorras, coincidindo co inicio da vendima, e mostrouse confiado en que a colleita deste ano sexa “abondosa e de excelente calidade” en Galicia.
A vendima comezou antes do habitual, seguindo a tendencia dos últimos anos, pero as previsións apuntan a unha boa produción e a unha elevada calidade da uva. Deste xeito, podería manterse a evolución positiva do pasado ano, cando se rexistrou a segunda colleita máis abundosa da última década.
Durante a visita, na que tamén participou a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, Rueda reivindicou o sector vitivinícola como estratéxico para Galicia e destacou o seu papel como motor económico e como referente da Galicia Calidade dentro e fóra da comunidade.
O presidente puxo como exemplo a propia cooperativa Vinos Barco, fundada a finais dos anos 50, pola súa capacidade para adaptarse aos novos tempos mantendo os seus valores. Na actualidade, Galicia conta con preto de 10.000 viticultores e máis de 440 adegas que elaboran viño con algún selo de identidade.
Rueda tamén salientou a capacidade da vitivinicultura para xerar actividade no medio rural e apostou por seguir impulsando iniciativas vinculadas ás adegas e ao turismo que permitan aproveitar as oportunidades económicas do territorio.
Tras a visita ao Barco, o presidente desprazouse a Carballeda de Valdeorras para manter un encontro con veciños e empresarios da Lousa, así como coñecer as obras de mellora realizadas na estrada de Casoio a Riodolas. A actuación, financiada ao 50 % pola Xunta e o Concello, dá servizo a 25 explotacións activas de extracción e elaboración de lousa, un sector fundamental para a economía da comarca.