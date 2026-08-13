Rueda apunta á nova Lei de Cooperativas como motor para a modernización do sector primario

“Un exemplo perfecto da Galicia Calidade que o Goberno galego continuará apoiando igual que outras iniciativas similares.” Así se referiu o presidente da Xunta a Bico de Xeado, o proxecto de elaboración impulsado pola Cooperativa Agraria Provincial da Coruña.
Por eso, dende o goberno galego -dixo Rueda- están a tramitar a nova Lei de cooperativas de Galicia, que permitirá actualizar un marco legal que tiña xa case tres décadas, para “seguir estimulando este xeito de traballar, que en Galicia e no rural galego ten unha especial incidência”.
O obxectivo da Xunta é dar máis seguridade xurídica, facilitar o emprendemento rural e axilizar a creación e xestión de novas entidades, impulsando un modelo que conta con máis de 2.000 cooperativas activas en Galicia. Bico de Xeado -sinalou- é unha cooperativa de segundo grao que forman 30 cooperativas asociadas.
Alfonso Rueda fixo estas declaracións nunha visita á Granxa A Esperanza, no concello de San Sadurniño, na que estivo acompañado pola conselleira do Medio Rural, María José Gómez. O presidente subliñou que “Bico de Xeado representa o futuro sólido e competitivo do rural galego, con granxas modernas, eficientes e vinculadas ao territorio.”
Respecto da granxa visitada, Rueda sinalou que “nestas instalacións prodúcese unha materia prima de calidade coa que logo se elabora un xeado recoñecido en Galicia e no resto de España, cun total de 30 xeaderías.” Segundo salientou o presidente, esta transformación achega valor engadido ao leite partindo do respecto polo benestar animal e polo medio ambiente.
Granxa A Esperanza
A Cooperativa Agraria Provincial da Coruña (CAP) puxo en marcha no ano 2016 en San Sadurniño o proxecto de Granxa A Esperanza logo de mercar unhas instalacións de máis de 40 anos que contaban con 200 animais e 15 hectáreas de terreo propio.
En novembro de 2019, logo da construción dunhas novas instalacións, estrearon a sala rotativa de 40 puntos. Na actualidade a totalidade da cabana está formada por vacas de raza jersey, dado o enfoque do proxecto cara á produción de sólidos, con medias moi elevadas de graxa e de proteína.
Na ración das vacas empregaron neste tempo silo de millo, bagazo de cervexa, colza, veza deshidratada, núcleo de concentrado e palla. A escolla do sistema de muxido en sala rotativa buscaba unha maior comodidade do persoal (a vaca vai á persoa que está muxindo) e tamén dos animais, xa que contan con prazas individuais para cada un e as interaccións entre eles son menores ca nunha sala paralela.
Os empregados da explotación son “multitarefa”, é dicir, realizan outras funcións ademáis de muxir (alimentación, acondicionado das camas, coidado da recría, etc). Logo de asentada a actividade, a intención pasou a ser a de aumentar a capacidade das instalacións en 200 prazas máis ampliando as naves co fin de mellorar os puntos débiles no manexo diario, logrando maior benestar do gando e mellorando a eficiencia nos tempos de traballo dos empregados.