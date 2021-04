Romeo® e o seu papel no control de enfermidades fúnxicas na vide

Unha boa protección de cultivos é esencial para ofrecer produtos de calidade aos consumidores. No actual escenario no que se atopan os agricultores, suxeitos a un estrito control por parte de autoridades reguladoras e a elevadas esixencias normativas, o seu labor vólvese cada vez máis complexo.

Atopámonos nun sector fortemente regulado, onde se realiza un estrito seguemento e control dos produtos utilizados en sanidade vexetal, de xeito que podamos ofrecer colleitas máis seguras para o consumidor, o traballador e o medio ambiente. Neste marco regulatorio e normativo, vemos como cada vez temos menos ferramentas fitosanitarias para defender os nosos cultivos das pragas e enfermidades, que poden afectalas ao longo da campaña.

Este ano, por exemplo, vimos a cancelación de diversas sustancias tradicionalmente utilizadas, como o mancozeb, funxicida de amplo espectro, que ademais de protexer ao viñedo de mildiu e outras enfermidades fúnxicas, é unha ferramenta de gran axuda para a prevención de resistencias a fungicidas, o que a partir da campaña que vén, obrigará a moitos agricultores a buscar novas estratexias para protexer os seus cultivos.

A isto hai que engadir os novos retos aos que se terá que adaptar o agricultor de forma gradual coa posta en marcha do plan ‘Da granxa á mesa’, que propón unha serie de ambiciosas medidas a implementar na Unión Europea no prazo de 10 anos.

Por todas estas razóns, cada vez faise máis necesario o uso de tódalas ferramentas dispoñibles que, combinadas, poidan dar resposta a estes requirimentos, así como ás demandas dos consumidores, e todo iso sen perder rendibilidade no seu negocio.

Neste complexo escenario, e co seu espírito de mellora continua, Kenogard lanza a súa estratexia BioWin®, combinación de solucións químicas convencionais e produtos de biocontrol, nas que se ten en conta a xestión de residuos coas estratexias anti-resistencia; a eficacia na protección de cultivos coa mellora na calidade final; e o retorno do investimento coa sustentabilidade.

No caso do manexo e control de enfermidades da viña, a estratexia de Kenogard baséase en establecer uns programas de control con Romeo® combinados con outros produtos ecolóxicos ou convencionais de perfil favorable, asegurando a mellor protección do cultivo.

Romeo® é o primeiro biofunxicida rexistrado en España (nº É-00519) a base de Cerevisane®, sustancia de baixo risco autorizada na Unión Europea.

Romeo® é un inductor da resistencia biolóxica das plantas, con acción funxicida de amplo espectro, exento de Límite Máximo de Residuos (LMR) e autorizado en agricultura ecolóxica, comercializado por Kenogard dentro do seu catálogo de produtos BioRacionales.

Cerevisane®, sustancia activa de Romeo®, é a parede celular do fermento ‘Saccharomyces cerevisiae’, que se atopa presente na natureza, sen estar asociado a ningún patóxeno, de uso habitual en alimentación humana, e que se descompón de forma natural en diversos elementos aproveitables por outros organismos vivos.

Cerevisane® está composto a base de quitina, mananos, glucanos e polímeros relativos (azucres e proteínas), en común cos fungos patóxenos, conseguindo que tras a súa aplicación a planta se senta realmente atacada por un patóxeno, activando o seu sistema interno de defensas de maneira rápida e altamente efectiva.

O modo de acción de Romeo® está baseado na defensa endóxena das plantas, avaliándose a sobrexpresión de diferentes xenes tras a súa aplicación, que se traducen no reforzo de sistemas estruturais celulares (engrosamientos de lignina), segregación de compostos funxicidas naturais (fitoalexinas e proteínas PR) e na aceleración do metabolismo oxidativo da planta (peróxidos, flavonoides).

Romeo® estimula tanto a vía do ácido salicílico como a do ácido jasmónico e o etileno, demostrando un amplo espectro de acción contra os fungos biotróficos (mildiu, oídio) e necrotróficos (botrite).

Os sistemas de defensa endóxena dependen de cada especie e mesmo de cada variedade. A capacidade de cada especie para reaccionar fronte a un patóxeno e a rapidez coa que se produce esta resposta, está relacionada coa Resistencia planta-patóxeno. A resposta da planta á aplicación de Romeo® é moi rápida. Ás 2 horas a defensa inmunitaria xa está activa ao 60%, obtendo a súa resposta máxima entre as 24 e as 48 horas tras o tratamento.

A ampla variedade de sustancias producidas pola planta trala aplicación de Romeo® convérteo nunha ferramenta moi versátil para a defensa do cultivo. Romeo® permite á planta construír o seu propio conxunto de defensas físicas e bioquímicas, anticipando os tempos de resposta, obtendo así unha resposta preventiva válida para reducir a susceptibilidade aos patóxenos.

Estas rutas metabólicas activadas a nivel celular, ademais de conformar a primeira barreira para deter as infeccións fúnxicas, resultan especialmente interesantes en períodos de stress da planta. Neste sentido, a aplicación de Romeo® proporciónalle un efecto estimulante á planta, que lle permite superar mellor estes períodos de stress, mantendo o metabolismo produtivo en altos niveis de eficiencia.

Romeo® está autorizado para o seu uso en vide, actuando como inductor de defensas naturais da planta e proporcionando unha protección de amplo espectro, fronte a oídio, mildiu e botrite.

Ademais, está autorizado en tomate, berenxena e cucurbitáceas, fresa e leituga.

Aplicación

Romeo® debe aplicarse en vide a 250 g/ha, sempre de forma preventiva, asegurando unha boa cobertura do cultivo. Tras a aplicación, a planta manterá activas as defensas cunha persistencia de 7-10 días, debendo repetir o tratamento tras ese período. Para obter a mellor resposta da planta, recoméndase aplicar Romeo® en 2-3 aplicacións consecutivas, buscando un efecto acumulativo, con especial atención ás fases máis susceptibles do ciclo de cultivo.

Para unha adecuada protección do cultivo fronte a mildiu e oídio, Romeo® pode aplicarse en programas combinados con cobres, xofre ou outros produtos de síntese, de maneira que se potencia o efecto destes.

No caso de botrite, Romeo® pode aplicarse só, en fincas con manexo ecolóxico, ou establecer un programa co noso antibotrite Prolectus®, asegurando unha total protección do acio antes da vendima. Ademais demostrouse que aplicacións conxuntas de Romeo® co coadxuvante Bond®, reforzan a eficacia do produto.

A actuación conxunta dentro dun programa de inductores de resistencia como Romeo® e produtos funxicidas é unha estratexia axeitada para un bo manexo integrado e sustentable dos cultivos, favorecendo unha adecuada prevención de resistencias, axudando a cumprir cos requisitos normativos e dando resposta ás esixencias dos consumidores.

Con este novo lanzamento, Kenogard® mantén a súa aposta por unha agricultura sustentable, ofrecendo un catálogo completo de ferramentas, tanto naturais como de síntese, para axudar ao agricultor cunha óptima xestión das súas explotacións.