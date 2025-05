A Romaxe Artesá da Chaira celebrarase en Muras o vindeiro 24 de maio

Muras prepara a IX Romaxe Artesá da Chaira, que se celebrará o vindeiro 24 de maio na área recreativa da Veiga coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

O evento presentouse esta tarde nun acto en que participaron a deputada de Cultura, Iria Castro, o alcalde de Muras, Manuel Requeijo, a tenente de alcalde, Paula Gómez, a concelleira de Servizos Sociais, Azucena Camba, o artesán Marcos Ladra e Pilar Carballido Amor e Fina Carballido Amor da Asociación de Mulleres Rurais de Muras,que entregaron ao Concello unha talla do escudo de Muras.

A piques de cumprir unha década, Manuel Requeijo lembrou o impulso inicial “da Asociación de Obradoiros Artesáns da Chaira que nos propuxeron a celebración da romaxe en Muras, un concello rural, labrego e con tradición de oficios. Estaremos sempre agradecidos por traernos a idea e colaborar na organización ao longo destes anos”.

A este respecto, incidiu na calidade dos postos de artesanía, “cunha calidade contrastada e seleccionados para formar parte da Romaxe” e destacou a aposta por un ampla programación musical e lúdica pensada “para un público variado, especialmente para familias con crianzas”

A deputada Iria Castro valorou “a aposta do Concello de Muras por unha programación pensada para o público máis novo” e encadrou o apoio á organización da Romaxe “na colaboración que desde a área de Cultura se mantén con concellos e asociacións para facilitar o acceso á cultura en todo o territorio, xa que entendemos que as mellores propostas culturais e lúdicas teñen que estar presentes tamén nos concellos rurais”

A área recreativa contará tamén cunha exposición de fotografías dos traballos da Asociación de Mulleres Rurais realizadas por Mayder Pumariño.

Programa

A zona da feira, con 24 postos de artesanía -todo o espazo dispoñible na carpa-, abrirá ás 11.00 horas acollerá ao longo da xornada diferentes actividades arredor dos oficios tradicionais para dinamizar o espazo e fomentar a participación e a interacción do público. Entre elas, unha demostración de tallado de escultura a cargo de Borja Insua, un obradoiro de iniciación ao grabado de madeira para persoas adultas e un obradoiro de elaboración de galletas a cargo de Torta de Sarria para a cativada.

As Mulleres Rurais de Muras tamén mostrarán na Romaxe as pezas de madeira que realizaron nos cursos de obradoiros de artesanía que desenvolven ao longo do ano, na que participaron unha vintena de persoas.

Milladoiro (21.15 horas) e o grupo emerxente Lina e Lola (20.00 horas) porán o broche musical a unha xornada con espectáculos pensados para o público infantil, con Peter Punk e Brais das Hortas (13.00 horas), Pakolas (17.00 horas) e xogos tradicionais con Xotramu (11.00 e 16.00 horas). Ademais, alumnado do IES Basanta Silva fará unha exhibición de regueifas (12.00 horas) e a Mekánika Rolling Band ambientará o recinto antes do xantar (14.00 horas)