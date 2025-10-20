Rodeiro consolida a feira da Vaca Rubia do País

A Asociación Gandeira Rubia Galega do País (AGRGP) e o concello de Rodeiro organizaron unha nova edición da feira de gando que se retomou en 2024 logo de 17 anos sen se celebrar. O evento confirmou a aposta dos criadores da zona do Deza por recuperar a liña leiteira da vaca Rubia Galega.
Malia a chuvia e o frío, o recinto feiral de Río congregou máis de 100 exemplares de raza rubia e numerosos visitantes. O acto inicial foi a poxa de tres xovencas de 22, 24 e 27 meses, cun prezo de partida de 2.500 euros. Finalmente foron vendidas por 2.900, 2.650 e 2.850 euros respectivamente e marcharon para ganderías dos concellos de Fonsagrada, Cospeito e o propio Rodeiro.
Nos diferentes concursos oficiou como xuiz Hugo Díaz, da Asociación de Criadores de Rubia Galega (ACRUGA). Repartíronse 3.200 euros en premios entre as ganderías participantes nas categorías de de 0 a 10 meses, de 11 a 24 meses, vacas maiores de dous anos, xatos de 11 a 24 meses e sementais maiores de dous anos. Os premiados foron:
– De 0 a 10 meses: 1º Manuel López Quiroga, 2º Gandería Santalla, 3º Alejandro Gutiérrez Villanueva.
– De 11 a 24 meses: 1º Manuel López, 2º Gandería Santalla, 3º Bruno López García
– Vacas maiores de 2 anos: 1º Óscar Santos Buján, 2º Alejandro Gutiérrez, 3º Manuel Villanueva.
– Xatos de 11 a 24 meses: 1º Javier Santalla Prado
– Sementais de máis de 2 anos: 1º Manuel López, 2º Ganderñia Santalla.
A de Rodeiro foi o feira que máis exemplares de vaca rubia galega reuniu este ano en Galicia -algo máis de 100- e a segunda en toda a historia. Por votación popular entregouse un galardón a Manuel Villanueva, de Panadeiros de Rioboo.
O tenente de alcalde do concello de Rodeiro, Alberte Lamazares agradeceu a numerosa afluencia de gandeiros e visitantes e animou os responsables da organización e os criadores de vaca rubia galega a seguir traballando para manter a tradición gandeira das zonas como Rodeiro onde a raza é un piar fundamental da economía local.
O presidente da AGRGP, Alberto Hermida, reafirmou o compromiso da asociación para seguir afondando na recuperación da liña leiteira da vaca rubia galega, que aínda conserva numerosos exemplares na zona do Deza.
Hermida agradeceu a colaboración do Concello de Rodeiro, a Cooperativa O Rodo e a Deputación Provincial de Pontevedra e asegurou que xa están a traballar na organización da vindeira edición da feira e noutras actividades encamiñadas a potenciar a rubia galega do país.