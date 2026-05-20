Robots reacondicionados, unha alternativa económica e fiable para automatizar o muxido

“O reacondicionamiento de robots é unha actividade profunda, no sentido de que desmantelamos cada máquina, chequeamos cada peza e reacondicionámola para que quede a un nivel de servizo coma se fose nova ou similar”, explica Juan Carlos Carnero, o fundador e director de Sayca Robotics.
“Os robots reacondicionados teñen un servizo técnico 24 horas os 7 días á semana, como os modelos novos que comercializamos, e inclúen tamén unha garantía” -destaca-. “Igualmente, teñen a opción de acollerse a un plan de financiamento”.
Sayca Robotics leva uns 15 anos traballando no reacondicionamiento de robots, primeiro desde a súa sede central, en Alcalá de Henares, e nos últimos anos tamén desde a súa delegación en Galicia, en Santa Comba. Traballan no reacondicionamiento de robots das marcas SAC e Fullwood Merlín, e desta última marca levan tamén a distribución oficial dos modelos novos.
Os robots de SAC distínguense por incluír dúas cabinas de muxido e un brazo central que atende de forma alterna ambas as cabinas. Desta forma, mentres que a máquina moxe a unha vaca, na outra cabina xa pode entrar o seguinte animal.
Isto permite que un só robot poida atender ata a 100 vacas, o que o converte en interesante para granxas que superan os 60 animais en muxido -cifra límite para un robot de 1 cabina-, pero que tampouco teñen un volume de animais suficientes para amortizar dous robots.
Os robots de SAC distínguense por incluír dúas cabinas de muxido e un brazo central que atende de forma alterna ambas as cabinas
“En xeral, os modelos reacondicionados, tanto os de SAC como os de Fullwood Merlin, son de interese principalmente para granxas que están entre os 60 e os 120 animais, que necesitan 1 ou 2 robots. É unha solución eficiente, económica e fiable que é interesante para granxas que ou ben non queren acometer un investimento grande ou ben non teñen remuda xeracional en perspectiva”, explica Juan Carlos Carnero.
“Se a granxa busca un robot fiable, que funcione correctamente pero que tampouco teña a última tecnoloxía, o robot reacondicionado é unha solución para ter en conta” -valora Juan Carlos-. “Tamén hai que dicir que no proceso de reacondicionado, incorporámoslle en ocasións aos robots innovacións que non tiñan os modelos orixinais”, sinala.
Servizo técnico e repostos
Os robots reacondicionados contan co servizo técnico de Sayca, con atención a toda Galicia desde a súa sede de Santa Comba. “Estes robots decidimos apostar por reacondicionarlos porque ao tratarse as súas pezas de repostos industriais, hai gran abundancia no mercado e por moito tempo, ademais de que tamén é posible xerar repostos a través de mecanizados e deseños propios”, sinala Juan Carlos Carnero.
Finca Denillón. Cabana de Bergantiños (A Coruña)
“O que máis nos impresionou desta máquina é que con dous robots chegabamos ao obxectivo de 200 animais”
Finca Denillón (Cabana de Bergantiños) tiña que renovar a sala de muxido e decidiuse por instalar dous robots reacondicionados de SAC. “Necesitabamos un terceiro muxido en sala e tiñamos que renovala porque era bastante antiga, á parte da cuestión da man de obra. Entón valoramos esta máquina e o que máis nos impresionou dela é que con dous robots chegabamos ao obxectivo de 200 animais”, destaca Sergio Carril, o encargado da granxa.
“Levamos desde agosto do ano pasado cos robots e en principio todo ben. Nestes momentos estamos en 2,9 – 3 muxidos por vaca” -explica Sergio-. “Nun primeiro momento, os animais téñense que adaptar, sobre todo ao brazo do robot, pero agora mesmo está a funcionar ben”, valora.
Cambios na granxa
“O cambio que máis notamos no día a día da granxa é o cambio do tempo que pasabamos muxindo. Agora só temos que atender a uns 10 – 12 animais que se poden atrasar. Hai algún caso que require de colocación manual, que serían descartes, pero como dan bastante leite, continúan na granxa. E sobre todo, xovencas, vacas de primeiro parto que se acostuman bastante rápido”, sinala Sergio.
En canto ao funcionamento da máquina, a explotación valórao como positivo. “Estamos a falar dunha máquina usada, entón supoño que ten algo máis de detalles que unha máquina nova, pero ben, o servizo técnico funciona ben e achégase en calquera momento”, destaca Sergio.
“Este tipo de robot, o caso ideal é unha granxa de 80 – 90 vacas, que para poñer unha cabina simple, vai quedar pequena, pero cun robot deste tipo, tería servizo para todo o rabaño”, valora.
Contactos telefónicos / whatsapp
- 645 81 11 82
- 665 27 09 25
Os robots Fullwood Merlin comezan a funcionar nas primeiras granxas galegas