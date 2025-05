Roberto García é reelixido secretario xeral de Unións Agrarias

A organización Unións Agrarias vén de renovar os seus órganos de goberno no marco do 12º Congreso Nacional que tivo lugar hoxe en Santiago de Compostela. Nesta convocatoria a que foron convocados 100 delegados, o lema elixido foi “Sementando presente para alimentar o futuro”, co que se pon de manifesto a importancia de manter un rural vivo a través dunhas rendas dignas para uns produtores e produtoras aos que son peza central do desenvolvemento integral das vilas, as cidades e os pobos de Galicia.

A nova Comisión Executiva Nacional Galega (CENG), que recibiu o apoio do 94,4% dos delegados e delegadas, queda composta por Roberto García, secretario Xeral, Félix Porto Serantes, vicesecretario Xeral, Javier López Iglesias, secretario de Organización, Administración e Área Interna, Cristóbal Touriñán Novoa, secretario de Vacún de Leite e Xuventude, Herminia Barazal Vivián, secretaria de Gandería, Mónica Penas González, secretaria de Desenvolvemento Rural e Cambio Climático, Eva Bermúdez Pulleiro, secretaria de Agricultura e Dixitalización, Mª José Fernández Veiga, secretaria de Igualdade e Innovación, Begoña Liñares García como secretaria de Migración e Emprego Agrario.

No acto de inauguración participaron o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; o secretario xeral da Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Cristóbal Cano, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín García e o delegado do Goberno, Pedro Blanco. Pola súa parte, no acto de clausura tomaron a palabra a conselleira de Medio Rural, Mª José Gómez, o secretario xeral do PSdeG Ramón Gómez Besteiro, pechando o turno de intervencións Roberto García, secretario Xeral de UUAA. Nas súas palabras, o líder de Unións Agrarias fixo un repaso das distintas problemáticas que afrontan os sectores produtivos galegos, que en xeral pasan pola falta dun marco normativo firme que lle permita compertir a viticultores, gandeiros ou produtores de horta en pé de igualdade cos de outras zonas agropecuarias da UE que si os teñen articulado.

O sector agroalimentario ten grandes retos que afrontar como a redacción de custes coa ampliación da base territorial, a caída de prezos en orixe polas importacións de países terceiros, a valorización dos recursos forestais, o envellecemento da poboación agraria, a incorporación de mozos, o acceso das mulleres á titularidade das explotacións, o reto da dixitalización, a eficiencia enerxética, as esixencias na loita contra o cambio climático e a perda de biodiversidade, o benestar e a sanidade animal, a mellora xenética, a xestión da fauna salvaxe, a contracción de servizos públicos no rural… son cuestións que aínda están pendentes de abordar de xeito decidido e que formarán parte da axenda que UUAA levará adiante no período que agora se abre.

Un escenario que se enmarca na nova PAC que, segundo Unións Agrarias, debe ser repensada cara a facilitar o traballo do gandeiros e agricultores. Nesa liña a organización agraria súmase a mobilización do vindeiro día 20 en Madrid diante da representación da UE.