Riotorto acolle o 20 de abril a XVI Feira da Artesanía do Ferro, organizada polo Concello e a Asociación para a Promoción Social dos Ferreiros do municipio co apoio da Xunta.

O alcalde de Riotorto, Clemente Iglesias, e o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, presentaron esta semana o programa desta nova edición nun acto ao que asistiron tamén representantes da agrupación de ferreiros de Riotorto, artífices do evento. A Xunta colabora a través de Artesanía de Galicia.

A feira contará coa presenza de ferreiros de Riotorto, A Fonsagrada, O Corgo, Santiago de Compostela, Culleredo, Navarra e Austria, que realizarán demostracións en vivo ante os asistentes. A artesanía do ferro será a protagonista da xornada, na que tamén haberá exhibicións doutros oficios como alfarería, cestería ou torneado.

Nas demostracións en directo participarán ferreiros de Riotorto, A Fonsagrada, O Cporgo, Santiago, Culleredo, Navarra e Austria

A cita inclúe actividades dirixidas ao público infantil, como un obradoiro do ferro dirixido polo ferreiro austríaco Friedrich Bramsteidl e un espectáculo de maxia a cargo de Roberto Lolo.

Tamén haberá exposicións de artesáns e produtos do campo e animación musical durante todo o día. O recinto feiral abrirá ás 11,00 horas e contará cunha carpa para albergar as actividades.

Aprender da tradición

Javier Arias destacou a singularidade desta feira, única en Galicia, “que contribúe a divulgar entre a sociedade o oficio tradicional do ferro, tan vinculado a Riotorto e á zona oriental da provincia”. Apuntou que a artesanía ten un peso específico dentro do Plan estratéxico do comercio de Galicia 2025-2030 que vén de aprobar a Xunta. Entre as accións que se impulsan neste ámbito figura o programa Aprender da tradición, que ofrece cursos especializados co obxectivo de recuperar e transmitir técnicas tradicionais e fomentar a remuda xeracional; ou a iniciativa Artesanía na escola, para achegar os oficios ás novas xeracións.

Empuxe económico para a localidade

O oficio de ferreiro mantense vivo en Riotorto coma o lume das forxas necesario para facer os coitelos, navallas ou fouciños que aínda saen da localidade. O Concello de Riotorto busca abrir novos usos e horizontes que permitan a pervivencia dunha tradición que ademais dun do sinais de identidade do municipio constitúe un dos seus principais reclamos e valores turísticos.

Veciños da localidade e dos concellos limítrofes, pero tamén cada vez máis persoas procedentes doutros puntos de Galicia e de Asturias, xuntaranse de novo nas Rodrigas nunha cita xa consolidada que chega á súa edición número 16 mantendo a aposta polas demostracións en vivo, o mercado de produtos de artesanía e do agro e a animación de rúa durante todo o día.

O Concello busca abrir novos horizontes que permitan a pervivencia da tradición e a súa valorización turística

A feira en si constitúe un importante evento de dinamización económica local. Este pequeno concello a camiño entre a Mariña e as comarcas de Meira e a Terra Chá multiplica ese día a súa poboación no que se considera tamén o mellor día do ano para a economía local pola pegada que deixan as visitas no comercio e a hostalería.

Riotorto pode presumir tamén doutras iniciativas empresariais vinculadas ao sector agrogandeiro que son fundamentais na vida do municipio, como Embutidos O Mazo no sector cárnico, Queixos Don Hilario no lácteo ou Hortícolas Javier Miranda no da horta.

PROGRAMA COMPLETO: