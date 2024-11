Río de Galicia lanza OptiMilk GO, a súa nova bebida de leite e avea

É un alimento completo a base de leite ultrafiltrado e avea, sen graxa, sen lactosa e sen glute, froito do compromiso do Grupo Lence coa innovación. Grazas á súa base de leite ultrafiltrado, ofrece un achegue extra de calcio e proteínas naturais, brindando unha opción nutritiva e práctica para quen busca un estilo de vida saudable

Río de Galicia, marca do Grupo Lence, reforza o seu compromiso coa innovación en produtos saudables e nutritivos, adaptados ás necesidades do consumidor actual, cada vez máis consciente da importancia dunha alimentación equilibrada, pero con pouco tempo para coidala. Co lanzamento de OptiMilk GO, a marca ofrece unha solución práctica: un alimento completo on the go que pode tomarse como snack ou mesmo substituír unha comida.

OptiMilk GO é unha bebida completa de leite e avea, sen graxa e sen lactosa, elaborada cunha base de leite ultrafiltrado que achega naturalmente máis calcio e proteínas. O seu alto contido proteico, 16 gramos por envase, combinado cos beneficios da avea, é tan saciante como unha comida, á vez que proporciona unha nutrición equilibrada e saudable.

Dispoñible en tres sabores

OptiMilk GO preséntase en tres sabores: fresa e plátano, chocolate, e café con leite. Estes sabores foron seleccionados coidadosamente para satisfacer unha ampla variedade de gustos e facer de OptiMilk GO unha opción ideal para consumir en calquera momento do día, xa sexa como almorzo, comida, cea ou snack entre horas.

Segundo Carmen Lence, CEO do Grupo Lence, “OptiMilk GO está pensado tanto para o adolescente que sae de casa sen tempo para almorzar, como para o executivo con apenas uns minutos para comer, ou para quen desexa unha cea nutritiva sen necesidade de cociñar. O seu alto contido en proteínas, xunto coa avea, proporciona unha sensación de saciedade duradeira, mentres te nutres de forma completa e saudable”.

Do mesmo xeito, a CEO do Grupo Lence sinalou que “esta combinación é ideal para quen necesita enerxía sostida sen recorrer a opcións pouco saudables. OptiMilk GO é para todos eles: un alimento completo que pode gozarse en movemento ou nos teus momentos de descanso”.

OptiMilk GO forma parte da liña OptiMilk, caracterizada pola súa base de leite ultrafiltrado, que ofrece un achegue superior de nutrientes esenciais. Ademais de OptiMilk GO, a gama inclúe o leite OptiPlus e os batidos OptiMilk PRO, todos dispoñibles para a súa compra na tenda en liña da compañía.

Os produtos desta liña son desnatados e aptos para persoas con intolerancia ao glute e á lactosa, facendo de OptiMilk unha gama inclusiva e adaptada a diversas necesidades alimenticias.