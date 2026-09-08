Ribeira Sacra logra 18 medallas no Mondial des Vins Extrêmes

A D.O. Ribeira Sacra colleitou un novo éxito internacional coa obtención de 18 galardóns no Mondial des Vins Extrêmes 2026, celebrado os días 25 e 26 de agosto e organizado por CERVIM – Viticoltura Eroica. Os viños da denominación lograron catro Grandes Medallas de Ouro e 14 Medallas de Ouro nun dos principais concursos internacionais especializados en viños procedentes de zonas de viticultura extrema.
As catro máximas distincións foron para Don Bernardino Mencía de Amandi 2025, de Don Bernardino; 1904 Mater Granite 2022, de Adega Vella; Viña Dariz Mencía 2025, de Bodega Caneiro, e Regina Viarum Mencía 2025, de Bodegas Regina Viarum.
As 14 Medallas de Ouro recoñeceron tamén referencias de Adega e Viñedos Vía Romana, Pazo de la Cuesta, Adega Vella, Alma das Donas, Don Bernardino, Bodegas Regina Viarum, Bodega Rectoral de Amandi, Adega Ponte da Boga, Bodega Caneiro, Marcelino Tierra y Vino, Viñedos Zarzagal e Viña Frieira.
O Mondial des Vins Extrêmes está dedicado exclusivamente aos viños procedentes de territorios caracterizados por condicións especialmente difíciles para o cultivo da vide, como zonas de montaña, terreos con fortes pendentes ou pequenas illas. Neste contexto, a presenza da Ribeira Sacra adquire especial relevancia pola natureza da súa viticultura, marcada por numerosos viñedos situados en ladeiras e por unha limitada capacidade de mecanización.
A participación galega no certame tamén se produciu no propio xurado. Beatriz Soto González, directora técnica da D.O. Ribeira Sacra, formou parte do panel oficial de cata encargado de avaliar os viños participantes.
Os resultados supoñen un novo recoñecemento internacional para os viños da denominación e para o traballo de adegas e viticultores nun territorio no que a orografía condiciona o cultivo e converte a vendima nunha actividade de especial dificultade. A colleita de premios reforza así a proxección exterior da Ribeira Sacra e o valor diferencial da súa viticultura heroica.