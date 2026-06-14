Ribeira Sacra busca posicionar os seus viños mediante accións promocionais dirixidas a profesionais do sector

O Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra (CRDORS) organiza e/ou participa ao longo deste mes de xuño en diferentes eventos e actividades de promoción e intercambio de coñecemento. A finalidade é reforzar a presenza e o posicionamento dos seus viños entre profesionais con capacidade de prescrición e comercialización, tanto no ámbito nacional como internacional.
Así, sumilleres, catadores profesionais e prescritores serán os protagonistas principais aos que van dirixidas estas accións. Tamén se quere chegar a distribuidores e responsables de compra da canle HORECA. A propia Ribeira Sacra, Madrid, Bizkaia, Cantabria e Córdoba serán os escenarios onde se desenvolvan os eventos nos que ten participación o CRDORS.
O primeiro evento terá lugar o vindeiro 16 de xuño. Unha delegación da Organización Nacional Italiana de Catadores de Viño (ONAV) -unha das entidades de referencia no ámbito da formación, análise e divulgación vitivinícola en Italia- visitará diferentes localizacións da Ribeira Sacra.
No marco da visita vaise celebrar unha presentación e cata comentada dos viños da Denominación de Orixe, que permitirá aos participantes coñecer as características diferenciadoras das elaboracións amparadas pola denominación, así como a diversidade de estilos e variedades presentes no territorio.
Haberá tamén presenza en adegas e viñedos da denominación, ofrecendo aos profesionais italianos a oportunidade de achegarse á realidade da viticultura heroica e coñecer de primeira man as particularidades dunha das paisaxes vitivinícolas máis singulares de Europa.
O 18 de xuño, o CRDORS vai celebrar en La Caníbal (Madrid) a primeira das catas técnicas impartidas por Juan José Figueroa Treus, presidente da Asociación Galega de Sumilleres. A sesión contará cunha asistencia prevista de arredor de 30 profesionais, entre os que figuran representantes dalgúns dos establecementos máis destacados do panorama gastronómico nacional, como DiverXO, Hotel Santo Mauro, Playing Solo e outros locais de referencia. No acto participan 9 adegas con 13 referencias de viños.
Nas seguintes semanas, as catas profesionalizadas trasladaranse a Bizkaia e Cantabria, onde se presentarán máis de 30 referencias co obxectivo de amosar a diversidade da D.O. Na provincia vasca participan 10 adegas con 4 viños brancos e 10 tintos. En Cantabria serán 8 adegas, con 3 brancos e 9 tintos.
As distintas sesións reunirán arredor de 25 sumilleres e profesionais da canle HORECA e permitirán descubrir unha ampla representación dos viños amparados pola D.O. Ribeira Sacra.
Durante as catas degustaranse viños das anadas 2020, 2021, 2022, 2024 e 2025, incluíndo elaboracións de Godello, Godello Barrica, Mencía, Mencía Garda e Tinto Ribeira Sacra.
Na mesma liña, dende o CRDORS queren lembrar que o pasado 8 de xuño, participaron por vez primeira en Experiencia Verema Córdoba, un dos encontros itinerantes de referencia organizados polo foro Verema que agrupa a profesionais do sector vitivinícola.
Na xornada presentáronse 10 referencias elaboradas por 6 adegas da denominación. Os asistentes puideron coñecer distintas elaboracións de Godello, Mencía e Tinto Ribeira Sacra, así como viños de garda e referencias con crianza en barrica. A atención ao público profesional correu a cargo de Ruth Fernández Vidal, responsable dos labores de información, divulgación e promoción dos viños da denominación.
O perfil dos asistentes estivo integrado maioritariamente por profesionais da canle HORECA (53 %), distribuidores (20 %), tendas gourmet especializadas (15 %) e representantes de asociacións e colectivos profesionais (12 %).