A DO. Rías Baixas prevé outra vendima histórica: 41 millóns de quilos de uva

O Órgano de Control e Certificación da Denominación de Orixe Rías Baixas presentou o pasado 27 de xullo ao Pleno do Consello Regulador o Informe de Estimación de Colleita 2022. Dito documento, que recolle a situación do viñedo até finais de xuño, estima para este ano unha colleita de 41,3 millóns de quilos de uvas, preto do récord histórico de 43,8 millóns de quilos de uva recollidos na vendima do ano pasado.

No entanto, matizan que durante o Pleno deixouse constancia que o caloroso mes de xullo con abundante vento do nordés e a ausencia de precipitacións alterou o ciclo do viñedo. “De maneira que estas condicións están a influír no desenvolvemento da planta e poderían provocar unha produción inferior á inicialmente estimada no devandito informe, elaborado a principios do mes de xullo e no que non se tivo en conta a seca deste mes”, matizan. Por iso, o Departamento Técnico explica que “se as previsións meteorolóxicas cúmprense e continúa a vaga de calor e a seca, poderíase minorar a recollida de uva desta campaña”·.

Inicio da vendima a comezos de setembro

En canto á data de inicio da vendima, o informe prevé que se produza ao longo do dez primeiros días de setembro. Como sinalan desde o Departamento Técnico, o ciclo vitícola até finais de xuño transcorría con normalidade, aínda que adiantado con respecto á pasada campaña. A produción prevista para esta campaña débese en boa parte ao incremento neste 2022 de 114 hectáreas na superficie de viñedo amparada pola DO e a unha taxa de brotación do 87,3%.

Dito documento lembra como foi o ciclo vitícola en 2022 “cun inverno moi cálido e seco; unha primavera moi cálida e moi seca, así como un mes de xuño normal e húmido, aínda que cunha gran variabilidade”.

Para a elaboración deste documento, o Departamento Técnico do Consello Regulador baseouse na información proporcionada por técnicos de campo das adegas da Denominación de Orixe, que supervisan o 44% da superficie produtiva. Ditos datos solicitáronse mediante unha enquisa moi detallada, unha vez superado o momento máis crítico do ciclo vitícola. Esa información foi posteriormente contrastada en campo e ponderado estatisticamente co fin de unificar criterios.

Radiografía

De 1 de xaneiro a 27 de xullo de 2022, o Consello Regulador había verificado un total de 19.709.141 litros, o que supón un incremento do 2,1% con respecto a 2021. Segundo as estimacións que baralla o Órgano de Control e Certificación, as existencias de viño nas adegas da denominación previas a vendima superarán os 5 millóns de litros. “Estas cifras mostran a boa campaña de vendas que están a ter os viños de Rías Baixas no mercado nacional e internacional”, destacan desde o Consello Regulador.

Na actualidade, este Consello Regulador conta con 176 adegas inscritas. A superficie desta Denominación de Orixe abrangue 4.298 hectáreas, aumentando en 114 hectáreas, repartidas entre 22.808 parcelas nas que traballan 5.033 viticultores.