Rías Baixas pecha unha vendima que alcanza os 42 millóns de quilos

O total de uva recollida superou as previsións do Informe de Estimación da Colleita 2024.

O Consello Regulador supera as previsións de colleita e aposta pola expansión nacional e internacional

A Denominación de Orixe Rías Baixas concluíu a vendima 2024 cun total de 42.140.930 quilos de uva colleitada, cifra que, aínda que supón unha redución do 5 % respecto á campaña anterior, foi cualificada como un éxito polo Consello Regulador.

A alta calidade da uva e a súa cantidade suficiente permiten ás 165 adegas participantes e aos 4.700 viticultores rexistrados manter o seu crecemento nos mercados nacionais e internacionais.

O total de uva recollida superou as previsións do Informe de Estimación da Colleita 2024, que apuntaba a un volume de 41 millóns de quilos. Con este resultado, a D.O. Rías Baixas mantén a tendencia das últimas tres campañas e volveu a superar a barreira dos corenta millóns de quilos.

O rendemento medio desta vendima foi de 9.082 kg por hectárea, cifra que coincide practicamente coa media do últimos dez anos, situada en 9.072 kg/ha.

Perspectivas de crecemento e calidade

Grazas á calidade da uva colleitada e ás primeiras valoracións dos enólogos, as expectativas para os viños da anada 2024 en Rías Baixas son moi prometedoras. Estímase que a produción alcanzará un volume de 29 millóns de litros, o cal permitirá avanzar no cumprimento do Plan Director 2030.

A vendima de 2024 comezou o pasado 27 de agosto coa recolección de uva para viños espumosos e finalizou o 14 de outubro. Segundo o informe do Departamento Técnico, “a uva vendimouse maioritariamente na segunda e terceira semana de setembro, 14 días nos que se recolleu máis do 85% da colleita”, aproveitando un clima favorable que, tras un agosto caloroso, permitiu unha maduración óptima da uva.

Complicacións climáticas no ciclo vexetativo

O ciclo vexetativo da colleita 2024 foi marcado polos cambios meteorolóxicos. A campaña experimentou unha considerable inestabilidade climática, cun inverno e unha primavera cálidos e húmidos, seguidos por un xuño húmido e de temperaturas normais.

Estes factores climáticos propiciaron unha taxa de brotación do 92,7 %, case cinco puntos superiores ao ano anterior. Con todo, o índice de fertilidade foi menor, e as perdas de colleita alcanzaron un valor medio do 16 %, atribuíbles ao corremento de flor e, en menor medida, a pragas e enfermidades.

Predominio da Albariño e produción por subzonas

Como é habitual, a vendima de Rías Baixas centrouse maioritariamente nas variedades de uva branca, especialmente a Albariño, que alcanzou os 40.819.259 quilos, representando o 96,86 % da produción total. A Albariño foi seguida pola Caiño Blanco (0,91 %), a Loureira Branca (0,66 %) e a Treixadura, que este ano superou á Godello. As variedades tintas, coa Sousón como principal, representaron un 0,7 % da produción.

En canto á produción por subzonas, o Val do Salnés continúa sendo a de maior produción cun 65 % do total, seguida polo Condado do Tea, cun 19 %, e O Rosal, co 9,47 %.

A Denominación de Orixe Rías Baixas conta na actualidade cun total de 177 adegas rexistradas e 4.991 viticultores, para unha superficie produtiva de 4.640 hectáreas.