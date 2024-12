Rías Baixas Espumoso de Calidade, unha elaboración que gaña importancia nas adegas da D.O.

Na Denominación de Orixe Rías Baixas son xa máis dunha vintena de adegas as que decidiron incluír os Espumosos de Calidade no seu catálogo de viños, debido á crecente demanda que están a experimentar este tipo de viños nos últimos anos, tanto a nivel nacional como internacional. Son viños versátiles que maridan perfectamente cunha ampla variedade de pratos grazas á súa burbulla persistente e á súa equilibrada acidez.

A Denominación de Orixe Rías Baixas comezou a elaborar viño Espumoso de Calidade en 2012, aínda que houbo experiencias anteriores, que logo continuaron coa contraetiqueta do D.O. como Lagar de Besada, ou a tamén pioneira no seu día Bodegas Eidosela, que na actualidade conta xa no seu portfolio con 2 espumosos: Eidosela Burbujas del Atlántico Blanco Brut e Extra Brut.

No lado contrario, entre as últimas incorporacións aos espumosos, adegas como Granbazán estréanse este ano co seu primeiro espumoso, Albariño Granbazán Brut, que marca un novo capítulo nos máis de 40 anos de historia da adega.

Hoxe en día, os Rías Baixas Espumoso de Calidade teñen xa unha presenza consolidada no mercado. Nesta campaña alcanzaron unha produción de 94.079 litros, que se comercializan baixo máis de 30 marcas distintas. En 2024 a súa produción situouse nas 125.438 botellas.

O Albariño reina nos espumosos

A normativa europea aplicada aos viños espumosos do D.O. Rías Baixas admite variedades tanto brancas como tintas, aínda que a produción é maioritariamente de branco. Ademais, a maioría das adegas elixe o Albariño para elaborar os seus espumosos. Así é que boa parte dos espumosos son 100 % Albariño.

Tamén hai excepcións, como Señorío de Rubiós, que tamén elabora dous espumosos a partir da base do Condado branco, utilizando así uvas de Albariño, Treixadura, Loureira branca, Godello e Torrontés.

Crianzas de varios meses

Os Rías Baixas Espumoso de Calidade elabóranse seguindo o método tradicional champenoise, no que o viño realiza unha segunda fermentación dentro da botella. Desta forma, o CO2 producido intégrase co líquido, dando lugar a esa sensación cremosa propia dos viños elaborados seguindo este método.

O tempo de crianza é outro dos factores que diferencia aos espumosos de Rías Baixas, aínda que todas as adegas apostan por proporcionar unha coidada crianza a este tipo de viños. Por iso, o máis habitual nos espumosos de Rías Baixas é que permanezan varios meses en rima. Adegas como Bodega Lagar de Cachada conseguen o carbónico natural para o seu A nosa Vitoria Espumoso tras 2 meses de fermentación en botella e realizan o degüelle despois de 9 meses.

Tamén 9 meses permanece en rima, con remociones periódicas, o espumoso Sensum Laxas da adega As Laxas, ata que finalmente proceden ao degüelle.

Outros espumosos como Altos de Torona Brut, da Bodega Altos de Torona, teñen unha crianza de 15 meses en rima. Esta mesma adega mantén até 24 meses en rima os seus Altos de Torona Brut Nature.

As adegas proporcionan aos seus espumosos coidadas crianzas que poden chegar até os 95 meses

Tamén 24 meses en rima é a crianza do Brut Lola Espumoso Rías Baixas, elaborado pola Cooperativa Vitivinícola Arousana, tras un fermentado en depósitos de aceiro inoxidable e unha elaboración segundo o método tradicional.

Unha crianza de 24 meses sobre lías é igualmente a crianza que proporcionan ao Serylau espumoso Brut, na Bodega Serylau.

A variedade de crianzas, en busca dunha singularidade propia, é a nota dominante. Nas Adegas Terra de Asorei, o seu Brut Terra de Asorei, elaborado con uva Albariño do Val do Salnés, permanece en rima nas súas lías uns 18 meses.

Mentres, na Adega Pombal A Lanzada optan por manter o seu espumoso Burbullas das Bateas cunha crianza en rima de máis de 30 meses. Este mesmo período, 30 meses sobre lías, é o que manteñen en Martín Códax o seu espumoso (Martín Códax Espumoso) antes do degüelle.

Na adega Cabana das Bolboretas teñen dispoñibles espumosos de tres anadas con diferentes crianzas. Así, o seu Gorgola Brut Nature de 2021 pasa en rima 31 meses, mentres que o de 2019 leva 48 meses en rima e o de 2015 alcanza os 95 meses en rima.

Predilección polo Brut e Brut Nature

Entre os Rías Baixas Espumoso de Calidade poden atoparse varias modalidades de espumoso en función da cantidade de azucre engadido: Brut Nature (sen azucre engadido), Extra Brut, Extra Seco, Seco, Semiseco e Doce. Neste sentido, a maior parte das adegas de Rías Baixas decántanse entre o Extra Brut e o Brut Nature para os seus espumosos.

Adegas como Carlos Castro Serantes, co seu espumoso Tomada de Castro; Adega Valdés co seu Gundián Albariño Espumoso; ou Bodegas Pablo Padín co seu Feitizo da noite optan por un espumoso Extra Brut para proporcionar ao consumidor viños cargados de personalidade.

En cambio outras adegas prefiren para os seus espumosos o Brut Nature. É o caso, por exemplo, da adega Mar de Frades, Vinum, Pazo Pondal, ou Terras de Lantaño. Todos eles comercializados baixo o mesmo nome da correspondente adega.

Tamén hai adegas que optan por ofrecer as dúas elaboracións, como é o caso da Adega Valtea, xa que ten no mercado o seu espumoso Valtea Brut Nature Cuvée Especial, o seu Espumoso Valtea Brut Nature e ademais elabora Pazo de Corga, un Extra Brut.