Reunión no Consello Regulador de promoción do viño D.O. Ribeira Sacra

Hoxe martes, 21 de maio, o Consello Regulador da Ribeira Sacra acolleu unha importante reunión, na que participaron representantes dos concellos de Lugo e Ourense, así como representantes dos concellos pertencentes á Ribeira Sacra. Convocado polo Consello Regulador da Denominación de Orixe, o principal obxectivo foi abrir un debate inclusivo para definir “o futuro do viño” neste territorio, que aspira a ser Patrimonio da Humanidade en 2026.

Este acto enmárcase dentro das iniciativas para preservar a viticultura heroica como patrimonio da humanidade, garantindo a súa continuidade e valoración para as xeracións vindeiras. Durante o encontro, todas as institucións presentes, entre concellos e representantes das deputacións, mostraron unha firme aposta por analizar a situación actual do sector vitivinícola e vitivinícola na Ribeira Sacra. Puxéronse sobre a mesa medidas que contribuirán á preservación da denominada “viticultura heroica”, co fin de deseñar estratexias coordinadas que potencien este sector esencial para a economía e a sustentabilidade local.

O Consello Regulador destacou a importancia deste encontro, subliñando o interese que comparten todas as administracións por impulsar unha das actividades económicas máis relevantes do territorio. “Esta reunión supón unha oportunidade crucial para abordar medidas que garantan a continuidade deste legado ancestral no tempo”, dixo Antonio Lombardía, presidente do Consello Regulador.

Fomentouse un debate enriquecedor entre os diferentes actores implicados, buscando garantir a conservación da viticultura heroica como manifestación da identidade da Ribeira Sacra. As propostas tratadas no encontro reflicten un enfoque innovador e sostible que redundará en beneficio do sector e reforzará o posicionamento internacional dos viños da Ribeira Sacra.

O Consello Regulador da Ribeira Sacra móstrase satisfeito coa participación activa e entusiasta dos asistentes, confiando en que as ideas suscitadas neste encontro marquen o camiño cara a un futuro próspero para a viticultura heroica.