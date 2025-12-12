Inicio / Madeira / Reunión de Economía co Clúster da Madeira para abordar liñas de traballo no 2026

Reunión de Economía co Clúster da Madeira para abordar liñas de traballo no 2026

A entidade mantivo unha reunión coa conselleira de Economía onde se abordou a creación da futura fundación para o fomento da investigación forestal que a Xunta vai impulsar

Campo Galego
Membros do Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia (CDM) reuníronse coa conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, onde se abordou o compromiso do Goberno galego coa cadea monte industria, así como as posibilidades de crecemento dun sector fundamental para a economía galega.

Neste senso, o encontro serviu para abordar, entre outras cuestións, o futuro plan director do sector forestal, que estará orientado á sustentabilidade, competitividade e modernización e que se centrará especificamente na industria forestal-madeira de Galicia.

Outro dos asuntos analizados foi a creación da futura fundación para o fomento da investigación forestal que a Xunta vai impulsar co obxectivo de incrementar a actividade investigadora, a transferencia tecnolóxica e a xeración de recursos neste campo, e que virá a reforzar a actividade de investigación do Centro de Investigacións Forestais de Lourizán e do Centro de Innovación e Servizos da Madeira.

