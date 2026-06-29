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Reunión co Ministerio para desbloquear o uso de drons para tratamentos no millo

Unións Agrarias solicita que se habilite de xeito experimental e controlado para esta campaña en Galicia a aplicación aérea de tratamentos con produtos insecticidas que son efectivos para combater o verme soldado

Campo Galego
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Alumnado dos ciclos formativos do CFEA de Sergude, presenciando as demostracións nas fincas do centro

Demostración de uso de dron que permite facer tratamentos fitosanitarios no CFEA de Sergude

Representantes de Unións Agrarias-UPA mantiveron o venres unha reunión no Ministerio de Agricultura na que trasladaron aos representantes do Goberno central a necesidade de que se autorice o uso de drons contra a praga do verme soldado que está a ameazar os cultivos forraxeiros de Galicia.

“O millo forraxeiro, cunhas 70.000 hectáreas labradas en Galicia, é un cultivo estratéxico para a base gandeira, e estase a detectar unha incidencia crecente do verme soldado e outros defoliadores que xa están a xerar perdas produtivas relevantes en determinadas zonas”, argumenta Roberto García, secretario xeral de UUAA.

“Este problema dispón de solucións técnicas xa que existen produtos fitosanitarios eficaces e tamén existe tecnoloxía de aplicación mediante drons, que neste contexto territorial, con parcelamento moi fragmentado, humidade do chan e dificultades de acceso, pode ser mesmo máis eficiente que os sistemas convencionais”, di.

O bloqueo actual para estas aplicacións con drons, non é agronómico nin tecnolóxico, senón de encaixe regulatorio

Por iso, para UUAA o bloqueo actual para estas aplicacións con drons, non é agronómico nin tecnolóxico, senón de encaixe regulatorio. “Hoxe atopámonos con tres capas que non están suficientemente aliñadas: o MAPA, que define o produto, o seu uso fitosanitario e a posibilidade de aplicalo con dron; a Xunta de Galicia, que autoriza a aplicación no territorio; e AESA, que regula a operación do dron como aeronave. Pero non existe un marco integrado que permita executar unha campaña de control fitosanitario con drons de forma áxil e controlada cando hai unha situación de praga”, denuncian.

Unións Agrarias solicita habilitar, mediante autorización excepcional e con control técnico, unha campaña piloto en Galicia para o control do verme soldado en millo mediante drons, con rastrexabilidade completa, operadores certificados e condicións ambientais estritas. “Por iso, solicitamos do Ministerio de Agricultura, para esta campaña en Galicia, unha actuación concreta, urxente e limitada ao imprescindible. Sen esa mención expresa, a Xunta pode atoparse sen base suficiente para autorizar os tratamentos en campo”, recoñece Roberto García.

“O primeiro bloqueo que necesitamos que levante o Ministerio é o fitosanitario: produto, uso e aplicación aérea mediante dron, a través dunha autorización excepcional para esta campaña, ao amparo do artigo 53 do Regulamento 1107/2009, incorporando expresamente a posibilidade de aplicación mediante UAS/drons en millo en Galicia”, indica. 

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