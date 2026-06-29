Reunión co Ministerio para desbloquear o uso de drons para tratamentos no millo

Representantes de Unións Agrarias-UPA mantiveron o venres unha reunión no Ministerio de Agricultura na que trasladaron aos representantes do Goberno central a necesidade de que se autorice o uso de drons contra a praga do verme soldado que está a ameazar os cultivos forraxeiros de Galicia.
“O millo forraxeiro, cunhas 70.000 hectáreas labradas en Galicia, é un cultivo estratéxico para a base gandeira, e estase a detectar unha incidencia crecente do verme soldado e outros defoliadores que xa están a xerar perdas produtivas relevantes en determinadas zonas”, argumenta Roberto García, secretario xeral de UUAA.
“Este problema dispón de solucións técnicas xa que existen produtos fitosanitarios eficaces e tamén existe tecnoloxía de aplicación mediante drons, que neste contexto territorial, con parcelamento moi fragmentado, humidade do chan e dificultades de acceso, pode ser mesmo máis eficiente que os sistemas convencionais”, di.
O bloqueo actual para estas aplicacións con drons, non é agronómico nin tecnolóxico, senón de encaixe regulatorio
Por iso, para UUAA o bloqueo actual para estas aplicacións con drons, non é agronómico nin tecnolóxico, senón de encaixe regulatorio. “Hoxe atopámonos con tres capas que non están suficientemente aliñadas: o MAPA, que define o produto, o seu uso fitosanitario e a posibilidade de aplicalo con dron; a Xunta de Galicia, que autoriza a aplicación no territorio; e AESA, que regula a operación do dron como aeronave. Pero non existe un marco integrado que permita executar unha campaña de control fitosanitario con drons de forma áxil e controlada cando hai unha situación de praga”, denuncian.
Unións Agrarias solicita habilitar, mediante autorización excepcional e con control técnico, unha campaña piloto en Galicia para o control do verme soldado en millo mediante drons, con rastrexabilidade completa, operadores certificados e condicións ambientais estritas. “Por iso, solicitamos do Ministerio de Agricultura, para esta campaña en Galicia, unha actuación concreta, urxente e limitada ao imprescindible. Sen esa mención expresa, a Xunta pode atoparse sen base suficiente para autorizar os tratamentos en campo”, recoñece Roberto García.
“O primeiro bloqueo que necesitamos que levante o Ministerio é o fitosanitario: produto, uso e aplicación aérea mediante dron, a través dunha autorización excepcional para esta campaña, ao amparo do artigo 53 do Regulamento 1107/2009, incorporando expresamente a posibilidade de aplicación mediante UAS/drons en millo en Galicia”, indica.