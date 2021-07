Resultados oficiais das mellores ganderías de vacún de leite de Galicia no 2020

A Federación Frisona Galega (Fefriga) dá a coñecer as distincións honoríficas 2021, coas que quere recoñecer ós criadores que “co seu esforzo, dedicación e profesionalidade” lograron animais destacados no último ano.

Accede neste documento ós resultados completos – Distincións honoríficas Fefriga 2021 (PDF).

As distincións recollen as mellores produtoras de Galicia, tanto en primeirizas como en vacas de máis dunha lactación; as mellores granxas (por produción, por cualificación morfolóxica dos animais e por ICO – índice xenético); así como as mellores producións vitalicias por vaca, un ranking no que figuran tódolos animais que superan os 100.000 litros ao longo da súa vida.

Detallamos abaixo os cadros de melloras vacas produtoras e no documento completo pódese acceder ó resto de clasificacións.

Mellores produtoras de Galicia 2020 – Primeirizas

Concedese este recoñecemento ás 20 mellores primeirizas que, non superando os 30 meses de idade no momento do parto, remataran a súa lactación (normalizada a 305 días) no 2020.

Mellores Produtoras de Galicia 2020 – Vacas

Concedese este recoñecemento ás 20 vacas de 2 ou máis partos que na lactación (normalizada) rematada no 2020, máis Kg. de Leite produciron.