Resultados do método “single step”, a técnica máis avanzada de estimación do valor xenético, aplicada á Fleckvieh austríaca

A estimación de valores xenéticos (ZWS) para as razas Fleckvieh e Brown Swiss realízase mediante un enfoque rigoroso e estruturado, utilizando a metodoloxía Single-Step [un só paso], a cal representa a técnica máis avanzada na actualidade. Esta estimación lévase a cabo tres veces ao ano (abril, agosto e decembro), como parte das avaliacións principais. Durante estas datas, recalcúlanse exhaustivamente todos os valores xenéticos dos animais da poboación.

Adicionalmente, impleméntanse avaliacións intermedias, que se realizan cun intervalo de aproximadamente dúas semanas entre as avaliacións de candidatos, as cales constitúen a segunda data de estimación do valor xenético cada mes. Estas avaliacións intermedias, coñecidas tamén como Light-Lauf [avaliación lixeira], empregan un procedemento abreviado e simplificado para a preparación de genotipos, optimizando así o proceso de estimación entre as avaliacións mensuais regulares.

Que é o método “un só paso”?

O ZWS nun só paso é o procedemento de estimación de valores xenéticos máis moderno a nivel internacional, que foi introducido polo conxunto ZWS DE-AT-CZ (Alemaña, Austria e República Checa) coma un dos primeiros “países”. No ZWS nun só paso, toda a información dispoñible, é dicir, os rendementos, as liñaxes e a información xenómica téñense en conta simultaneamente, por tanto, nun só paso e combínanse da mellor maneira posible.

Todos os touros e vacas xenotipados con rendemento forman parte da chamada mostra de aprendizaxe e, por tanto, contribúen a unha maior seguridade. En abril xa había 720.947 genotipos dispoñibles, por exemplo, 276.986 de vacas con rendemento lácteo ou 617.068 xatos para o valor de vitalidade. Isto subliña a importancia dos proxectos de genotipificación de vacas, como: rabaños FoKUHS.

Que tan ben resisten os valores xenéticos?

Para a análise dos valores xenéticos dos touros, utilizáronse os 998 touros Fleckvieh de Austria e Alemaña, que en abril do 2021 (primeiro ZWS nun só paso) aínda eran touros novos xenómicos (gO) e no ZWS en abril do 2024 xa eran touros con descendencia probada. Un touro considérase oficialmente probado (P) se a seguridade do valor xenético total (ITP) é de polo menos o 82 %, as fillas de polo menos 10 rabaños teñen rendemento lácteo e xa entraron 20 fillas no ZWS de conformación. Como criterio adicional, as fillas debían ter polo menos 10 primeiras lactaciones completas co ZWS actual.

Na imaxe 1 móstranse o valor xenético total (ITP) medio destes touros de abril do 2021 e abril do 2024, agrupados polo antigo ITP de abril do 2021. Pódese observar que os valores xenéticos diminúen nun grao similar en todos os grupos. Esta diminución explícase principalmente polo axuste básico de -7,3 puntos no (ITP) desde abril do 20 21. Se se ten en conta o axuste básico, calcúlanse diferenzas entre -0,9 e -2,6 puntos para os grupos, no grupo superior por encima do ITP 135, só é de -1,1. Isto significa que os valores xenéticos tamén se manteñen moi ben en media no grupo superior, que é particularmente interesante para os criadores.

En canto ás características individuais no ITP ou tamén no exterior, vese bastante similar ao que se mostra aquí para o ITP. En comparación cos valores xenéticos actuais, obsérvase unha sobreestimación/subestimación de puntos individuais do valor xenético nunha ou outra característica, pero non se observan distorsiones fundamentais. Por suposto, está a traballarse continuamente nunha mellora adicional.

Na imaxe 2, móstranse os cambios do ITP axustados á base dos 41 touros no grupo superior cun antigo ITP de polo menos 135. Pódese ver que hai aproximadamente a mesma cantidade e intensidade de cambios cara arriba e cara abaixo. No extremo inferior atópanse actualmente os touros VISION1 e SPARTACUS. VISION1 caeu do ITP 136 en abril 2021 a 117 en abril 2024, é dicir, un total de -19, dos cales -7,3 puntos só debido ao axuste básico. O cambio máis positivo móstrao GS WABANGO, que aumentou de 135 a 138 a pesar do axuste básico.

Que indican os valores xenéticos dos touros?

A estabilidade dos valores xenéticos é, por suposto, importante, pero aínda máis importante é a calidade predictiva dos valores xenéticos nun só paso no rendemento posterior da descendencia ou no propio rendemento.

Na imaxe 3, móstrase a relación entre o valor xenético nun só paso para a cantidade de leite como gO en abril 2021 cos rendementos posteriores das súas fillas na 1ª, 2ª e 3ª lactación. Pódese observar claramente que os valores xenéticos máis altos tamén están asociados cun rendemento das fillas significativamente maior. Con todo, como é ben sabido, as fillas producen nos máis diversos niveis de rabaño e descenden de vacas xeneticamente moi diferentes, polo que esta simple representación dos logros puramente fenotípicos só permite unha afirmación limitada. É máis correcto representar o rendemento despois da corrección das influencias ambientais e o nivel de apareamento [rendementos corrixidos, termo técnico: desviacións de rendemento (DR)].

Na ilustración da imaxe 4 pódese observar moi ben que a predición do rendemento medio das fillas funciona de forma excelente como gO sobre a base do valor xenético nun só paso. As columnas verdes mostran as diferenzas teoricamente esperadas en todas as lactaciones debido ás diferenzas no valor xenético (VG) como gO en comparación co grupo máis baixo (≤399 kg). No grupo máis alto (máis de 1.000 kg VG), espérase unha superioridade media de +467 kg por lactación en comparación co grupo máis baixo.

Por tanto, os valores realmente alcanzados (+439 na 1ª, +486 na 2ª e +513 kg na 3ª lactación) axústanse case perfectamente ás expectativas teóricas. Isto tamén encaixa perfectamente coa suposición de que no caso dos touros cun VG de +1.000 kg de leite, se pode esperar que as súas fillas (cando se aparean cunha mostra media e nunha contorna media) teñan un rendemento lácteo superior á media en 500 kg por lactación.

Pódese confiar nos valores xenéticos das xovencas?

É interesante non só a relación entre valor xenético do touro e o rendemento da filla, senón tamén a relación entre o valor xenético como bovino novo ou xovenca e o rendemento posterior como vaca.

A imaxe 5 mostra a relación entre o VG nun só paso para a cantidade de leite de 31.639 bovinos novos e xovnecas de abril 2021 (sen rendemento propio) e o rendemento absoluto (non corrixido) destes animais ata a data. As vacas que en abril 2021 (como bovino novo/xovenca) tiñan un VG nun só paso para a cantidade de leite de polo menos +1.000, teñen un rendemento medio de 8.925/10.025/10.778 kg na 1ª/2ª/3ª lactación. Por tanto, están entre 1.800 e case 2.000 kg por encima do grupo cun VG medio para a cantidade de leite. Dado que os animais con altos valores xenéticos se atotpna de media en granxas cunha mellor xestión, tamén é necesario corrixir o rendemento a condicións ambientais comparables ou medias.

Na imaxe 6 móstranse estas prestacións corrixidas medioambientalmente. A superioridade nos grupos individuais, do mesmo xeito que nos touros, corresponde practicamente ás expectativas teóricas. Por exemplo, os bovinos novos/xovencas cun VG de polo menos +1.000 kg de leite mostran rendementos máis altos que as vacas nunha media de máis de 1.000 kg.

Por suposto, esta excelente concordancia coa teoría non pode aplicarse a todos os animais. En vacas individuais, as desviacións da expectativa teórica poden ser graves, como se pode ver na imaxe 7, unha representación do diagrama de caixa para a primeira lactación. No grupo +1.000, por exemplo, hai animais individuais que mesmo pesan menos de -1.000 kg, doutra banda, tamén hai algúns animais do grupo máis baixo que mesmo teñen máis de +2.000 kg de rendemento medioambientalmente corrixido.

Nun só paso funciona!

As análises despois de 3 anos de estimación do valor xenético nun só paso (Single-Step-ZWS) mostran que os valores xenéticos son estables de acordo coas expectativas teóricas e que os maiores rendementos das fillas ou rendementos propios esperados se realizan realmente.

Os valores xenéticos nun só paso non só son adecuados para a selección dos touros de inseminación, senón que tamén permiten unha mellor diferenciación no lado das femias reprodutoras e, por tanto, unha decisión de selección máis segura. Isto aplícase, por unha banda, á área de cría superior, pero tamén á selección interna da empresa. Por tanto, o xenotipado das femias (por exemplo, o rabaño FoKUH) é un investimento sensato para optimizar a selección e o apareamento.

Desde abril do 2024 abríronse oficialmente as posibilidades de genotipar femias da raza Fleckvieh e Brown Swiss a nivel mundial. geneticAUSTRIA ofrecerá este servizo da estimación do valor xenético xenómico de femias (tipificación do rabaño) para criadores das razas Fleckvieh Dobre Propósito e Brown Swiss fose dos países contratantes.

Para máis información, escribe un e-mail á seguinte dirección: alex.manrique@genetic-austria.at

Neste artigo púxose a énfase no rendemento lácteo, na próxima edición tamén se abordarán con máis detalle as características non menos importantes do fitness e a saúde.