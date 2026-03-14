Resultados completos da Poxa de Gando Frisón de Chantada: Prezo medio de 3.517 euros e máximo de 4.700 euros

Este sábado celebrouse noncello lugués de Chantada a Poxa de Gando Frisón, organizada por Africor Lugo, o concello chantadino e a cooperativa AIRA.
Finalmente presentáronse 13 animais, dos que se venderon 12 cun prezo medio de 3.517 euros e un máximo de 4.700 euros que se pagou por LACPI GABRIELLE 5458 323, da gandería Lacpi de Sarria e que foi adquirida pola gandería Pena Guisande, do Paramo.
Por orde de subasta os prezos foron os seguintes:
-4700
-4250
-3050
-2950
-4250
-3600
-3750
-3300
-3050
-3200
-3600
