Resultados completos da Poxa de Gando Frisón de Chantada: Prezo medio de 3.517 euros e máximo de 4.700 euros

Este sábado celebrouse noncello lugués de Chantada a Poxa de Gando Frisón, organizada por Africor Lugo, o concello chantadino e a cooperativa AIRA.

Finalmente presentáronse 13 animais, dos que se venderon 12 cun prezo medio de 3.517 euros e un máximo de 4.700 euros que se pagou por LACPI GABRIELLE 5458 323, da gandería Lacpi de Sarria e que foi adquirida pola gandería Pena Guisande, do Paramo.

Por orde de subasta os prezos foron os seguintes:

-4700
-4250
-3050
-2950
-4250
-3600
-3750
-3300
-3050
-3200
-3600

Fotos da poxa:

