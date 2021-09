Resultados completos do Concurso Nacional de Raza Frisoa CONAFE 2021

O sábado 25 de setembro foi a gran cita anual da gandaría frisoa coa celebración do Concurso Nacional, que este ano volveu á pista de Xixón despois do paréntese de 2020 debido á pandemia. Foi unha cita esperada polas 37 gandarías participante que presentaron un total de 132 animais e esperada tamén polo numeroso público presente ao longo de toda a xornada.

Pol Collell foi o encargado de xulgar as vinte e catro seccións do certame e fíxoo de forma profesional, rápida e amena, animando nos campionatos ás bancadas que aplaudiron todas as súas decisións.

Seccións de becerras e xovencas

O palmarés desta categoría comezou coas dúas novas seccións desta edición do Nacional: Mellor Rabaño e Mellor Criador de Tenreiras e Xovencas. En ambas as seccións impúxose a gandaría lucense S.A.T. Rey de Miñotelo; como Mellor Rabaño ao presentar un lote moi homoxéneo, como moi boa condición corporal e moi boa preparación. Como Mellor Criador, grazas aos puntos obtidos polos seus animais nas seccións individuais.

O título de Segundo Rabaño de Tenreiras e Xovencas foi para a gandaría asturiana Casa Venturo e o de Segundo Criador, para a cántabra Cudaña.

Como Campioa Nacional de Tenreiras e Xovencas Collell elixiu Rey 1014 Moovin Sony ET, de Rey de Miñotelo, unhas tenreiras de 9 meses con moito carácter leiteiro, a grupa máis limpa, forte no lombo e con moi boas patas. Como Subcampioa Nacional desta categoría foi elixida Cudaña App Haniko ET, de Cudaña, e foi Mención de Honra Rei 996 Warrior Sroseta Red ET, de Rey de Miñotelo.

Seccións de vacas en lactación

Ao tres da tarde entraba a pista a primeiras das seccións de vacas, nas que participaron animais con idades comprendidas entre os 19 e os 46 meses, repartidos en 5 seccións segundo a idade.

As gañadoras destas clases competiron polo título de Vaca Intermedia Campioa Nacional, que conseguiu Serrada Chantel Chief, de La Serrada (Ávila) grazas á súa mellor estrutura leiteira e calidade de óso. Para Casa Venturo foron os títulos de Intermedia Subcampioa Nacional, con Venturo Crushtime Romería, e a Mención de Honra, con Venturo Emilio Roma ET.

A continuación xulgáronse o catro seccións de vacas adultas que deron pasado á entrega dos premios ao Mellor Criador Nacional de Vacas, que recaeu en Gan. Diplomada Badiola; Segundo Criador de Vacas, para Casa Venturo; Mellor e Segunda Autonomía para Asturias e Cantabria respectivamente; e Mellor Rabaño Nacional, para o lote presentado por Casa Flora (Asturias) e Segundo Rabaño para Casa Venturo.

A categoría de adultas tivo como Campioa Nacional a unha vaca ben coñecida polos afeccionados ás boas frisoas e aos concursos. Llinde Ariel Jordan, de SAT Ceceño, impúxose co seu espectacular sistema, fortaleza de lombo e patas. Como Adulta Subcampioa foi elixida Trespandio Alicia Link Up, de Sarabia-Isla (Cantabria) e como Mención de Honra, Flora Gold Chip Lipstick, de Casa Flora.

Finalmente este tres magníficas vacas impuxéronse en como Vaca Gran Campioa Nacional, Gran Campioa Reserva e Mención de Honra.

Merecidos homenaxes

Antes do Campionato de Vaca Adultas presentáronse en pista dous excelentes animais de case 12 anos que por morfoloxía e produción merecéronse o recoñecemento do público: HM-Holstein Brenda 366, da gandaría Hernández Martín (Ávila) e Rey 509 Ninfa Spirte, de Rey de Miñotelo (Lugo).

A continuación recibiron a homenaxe pola súa longa traxectoria como xuíces gandeiros José Ramón Arronte, José Ramón Badiola, José Manuel Medina e Jesús Francisco Méndez. Por último, Juan Manuel Fernández Ahedo, recentemente xubilado, recibiu a placa en recoñecemento aos seus anos de traballo en ANFE e CONAFE como técnico calificador e xefe do departamento de Morfoloxía.

Pechouse a entrega de premios cos correspondentes aos manejadores do concurso, cuxo traballo é imprescindible para que os animais mostren as súas mellores virtudes na pista. Este ano os elixido foron, por esta orde, Alberto Iglesias, Germán Fernández e Cristina Carro.

41 CONCURSO NACIONAL DE LA RAZA FRISONA CONAFE 2021. PREMIOS:

MEJOR REBAÑO NOVILLAS: S.A.T. REY DE MIÑOTELO (LUGO)

SEGUNDO REBAÑO NOVILLAS: GANADERIA CASA VENTURO, S.C. (ASTURIAS)

MEJOR CRIADOR NOVILLAS: S.A.T. REY DE MIÑOTELO (LUGO)

SEGUNDO CRIADOR NOVILLAS: CUDAÑA (CANTABRIA)

NOVILLA CAMPEONA:

REY 1014 MOOVIN SONY ET

Propietario: S.A.T. REY DE MIÑOTELO (LUGO)

Padre : LINDENRIGHT MOOVIN ET

NOVILLA SUBCAMPEONA:

CUDAÑA APP HANIKO ET

Propietario: CUDAÑA (CANTABRIA)

Padre : SIEMERS LAMBDA HANIKO ET

NOVILLA MENCION DE HONOR:

REY 996 WARRIOR SROSETA RED ET

Propietario: S.A.T. REY DE MIÑOTELO (LUGO)

Padre : MR BLONDIN WARRIOR- RED ET

VACA INTERMEDIA CAMPEONA:

SERRADA CHANTEL CHIEF

Propietario: LA SERRADA (AVILA)

Padre : STANTONS CHIEF ET

VACA INTERMEDIA SUBCAMPEONA:

VENTURO CRUSHTIME ROMERIA

Propietario: GANADERIA CASA VENTURO, S.C. (ASTURIAS)

Padre : COL DG CRUSHTIME ET

VACA INTERMEDIA MENCIÓN DE HONOR:

VENTURO EMILIO ROMA ET

Propietario: GANADERIA CASA VENTURO, S.C. (ASTURIAS)

Padre : WILT EMILIO

MEJOR CRIADOR VACAS: GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. (ASTURIAS)

SEGUNDO CRIADOR VACAS: GANADERIA CASA VENTURO, S.C. (ASTURIAS)

MEJOR AUTONOMÍA: ASTURIAS

SEGUNDA AUTONOMÍA: CANTABRIA

MEJOR REBAÑO VACAS: CASA FLORA. SDAD.CIVIL (ASTURIAS)

SEGUNDO REBAÑO VACAS: GANADERIA CASA VENTURO, S.C. (ASTURIAS)

VACA ADULTA CAMPEONA:

LLINDE ARIEL JORDAN

Propietario: S.A.T. CECEÑO (CANTABRIA)

Padre : GILLETTE JORDAN ET

VACA ADULTA SUBCAMPEONA

TRESPANDIO ALICIA LINK UP

Propietario: SARABIA-ISLA, S.C. (CANTABRIA)

Padre : EDG MOGUL LINK UP 8217 ET

VACA ADULTA MENCIÓN DE HONOR

FLORA GOLD CHIP LIPSTICK

Propietario: CASA FLORA. SDAD.CIVIL (ASTURIAS)

Padre : MR CHASSITY GOLD CHIP ET

VACA GRAN CAMPEONA NACIONAL

LLINDE ARIEL JORDAN

Propietario: S.A.T. CECEÑO (CANTABRIA)

Padre : GILLETTE JORDAN ET

VACA GRAN CAMPEONA NACIONAL RESERVA

TRESPANDIO ALICIA LINK UP

Propietario: SARABIA-ISLA, S.C. (CANTABRIA)

Padre : EDG MOGUL LINK UP 8217 ET

MENCION DE HONOR GRAN CAMPEONA NACIONAL

FLORA GOLD CHIP LIPSTICK

Propietario: CASA FLORA. SDAD.CIVIL (ASTURIAS)

Padre : MR CHASSITY GOLD CHIP ET