Resultado dunha enquisa sobre violencia de xénero no rural galego

Logo de 8 anos do primeiro estudo sobre violencia de xénero no rural, na Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia (FADEMUR) fixeron unha actualización da primeira enquisa, co obxectivo de avaliar os cambios que se puideron producir neste tempo. Trátase, coma no ano 2017, dunha enquisa de percepción, onde a estrutura de FADEMUR Galicia é a canle única de obtención de datos.
A enquisa forma parte do proxecto “Aliadas Sororas’, un programa que naceu no marco do Convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social e Igualdade e FADEMUR.
O primeiro resultado que destacan é que o o 72 % das mulleres enquisadas percibe que a violencia de xénero aumentou nos últimos anos e máis do 92% considera que non se fala o suficiente, aínda que crece a participación en actos públicos e campañas.
En canto ao coñecemento directo, cabe sinalar que o 50 % coñece casos de violencia no seu entorno, ao que se debe sumar o 9 % que non quere responder. Sendo polo tanto a resposta que marca o número real o 41 % que claramente indica que non coñece. Así, a conclusión sería que case 6 de cada 10 mulleres entrevistadas coñece directamente algún caso, o que está en liña cos resultados xa obtidos en 2017.
Tamén se debería reflexionar sobre o baixo nivel de denuncias: só o 45%, incidindo ademais sobre os motivos para non denunciar: medo a perder fillos/as (82 %), dependencia económica (80 %), vergonza e presión social (73 %) ou o medo a non ser crida (67 %).
En Galicia, das 16 mulleres asasinadas dende o ano 2020, 10 vivían en municipios de menos de 20.000 habitantes, o que representa o 62.5 %
A maiores súmanse os que gardan relación coa percepción sobre o trato institucional e xudicial que se dispensa ás vítimas. Para o 75 % a xustiza actúa lentamente, e o 63% pensa que a denuncia non garante protección. A maior abundamento, o 90 % cre que as vítimas non teñen apoio suficiente das administracións.
Finalmente, en canto ao “factor territorio”, diminúe en máis de 12 puntos a percepción de que a violencia se dá “por igual” en todos os lugares; o 76,8 % cre que as mulleres do rural non están igual de protexidas e aumenta a percepción de maior risco en aldeas e contornos illados (medra 7 puntos).
O Observatorio de Violencia de Xénero no Medio Rural impulsado por FADEMUR a nivel estatal recolle que dende o ano 2020 o 33.6 % das vítimas de violencia de xénero, e o 47,36 % das vítimas de violencia vicaria, vivían en poboacións de menos de 20.000 habitantes a pesares de que a estatística indica que aí so vive o 17 % da poboación total, da cal evidentemente non todas son mulleres.
En Galicia, os datos son moito máis significativos, e sinalan que das 16 mulleres asasinadas dende o ano 2020, 10 vivían en municipios de menos de 20.000 habitantes, o que representa o 62.5 %